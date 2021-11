MacBook Pro 16″: MagSafe-3-Fehler verhindert Laden wenn ausgeschaltet

Mittlerweile meldet eine stattliche Zahl von Besitzern von Apples neuem MacBook Pro mit 16 Zoll Bildschirmgröße Probleme beim Aufladen der Geräte über MagSafe 3. Der Fehler macht sich immer dann bemerkbar, wenn das Notebook komplett ausgeschaltet und geschlossen ist. Anstatt den Akku aufzuladen, blinkt das Licht im angeschlossenen MagSafe-Stecker lediglich gelb. Ist das MacBook Pro dagegen angeschaltet, lässt sich der Ladevorgang wie erwartet durchführen.

Das Problem tritt den auch in verschiedenen Onlineforen (1, 2, 3) veröffentlichten Problemberichten zufolge nur beim neuen MacBook Pro M1 mit 16 Zoll Bildschirmgröße auf, bezüglich der kleineren Modelle mit 14 Zoll liegen uns bislang keine Berichte vor. Zudem ist gut möglich, dass ein Teil der betroffenen Nutzer den Fehler bislang gar nicht bemerkt hat, weil die Geräte vielerorts so gut wie nie ausgeschaltet werden, sondern lediglich im Ruhezustand auf ihren nächsten Einsatz warten.

MacBook-Ladefehler wohl wegen fehlerhafter Sicherheitsfunktion

Das Fehlerbild legt die Vermutung nahe, dass es sich hier um eine fehlerhafte Sicherheitsfunktion handelt. So bedeutet ein gelb blinkender MagSafe-Anschluss normalerweise, dass am MagSafe-Anschluss Feuchtigkeit oder Fremdkörper erkannt wurden. Apple rät in diesem Fall dazu, den MagSafe-Anschluss am Notebook sowie den MagSafe-3-Stecker des Ladekabels mit einem trockenen Tuch abzuwischen, was in den beschriebenen Fällen allerdings nicht zum Erfolg führt, da es hier keinerlei entsprechende Verunreinigungen gibt.

Immerhin scheint die wachsende Anzahl von entsprechenden Nutzerberichten mittlerweile dazu geführt haben, dass Apple das Problem untersucht. So berichtet ein betroffener Anwender von einer entsprechenden Antwort des Apple Support. Als Übergangslösung wurde ihm empfohlen, sein MacBook Pro im Ruhezustand oder mit geöffnetem Deckel zu laden. Auch lässt sich das Problem wohl um gehen, wenn man das Ladekabel ansteckt, bevor man den Computer ausschaltet.