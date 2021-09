macOS: „Device Support Update“ bringt versteckte Icons mit

Üblicherweise spielen die „Device Support Updates“ auch grafische Repräsentation der neuen Geräte ein, die an mehreren Stellen des Mac-Betriebssystems beim Anschluss der neuen Geräte zur Anzeige genutzt werden. Diese findet ihr in folgendem Verzeichnis:

Das Softwareupdate sorgt sich darum, dass die kürzlich neu vorgestellten Mobilgeräte, also die gesamte iPhone-13-Familie, das neue iPad mini der 6. Generation und das neue iPad der 9. Generation per Kabel mit dem Mac verbunden werden, um am Rechner aktualisiert beziehungsweise auf die Werkseinstellung zurückgesetzt zu werden.

Über das Softwareupdate in den macOS-Systemeinstellungen verteilt Apple aktuell das sogenannte „Device Support Update“. Die 200 MB große Aktualisierung lässt sich ohne Neustart des eigenen Macs einspielen und ergänzt diesen um wichtige Systemdateien und Informationen, die zum Wiederherstellen und zum Aktualisieren von iOS- und iPadOS-Geräten am Mac benötigt werden.

