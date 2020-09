In macOS versteckt: Gut aufgelöste Icons etlicher Apple-Geräte

Unabhängig davon, ob ihr gerade an einem kleinen Grafik-Projekt werkelt, neue Icons für euren iPhone-Homescreen bastelt, euren macOS-Desktop verschönern oder einfach die visuellen Betriebssystem-Ressourcen Apples entdecken wollt – wir haben ein Verzeichnis für euch, in das sich ein Abstecher lohnt:

/System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/

Um dieses zu erreichen öffnet euch einfach ein Finder-Fenster und wählt im Menü „Gehe zu“ die Option „Gehe zum Ordner …“, die ihr wahlweise auch mit dem Tastaturkürzel Command+Shift+G öffnen könnt. Kopiert hier den Pfad ein und öffnet mit der Enter-Taste den System-Ordner.

Hier gibt es nun zwei Unterverzeichnisse die wir uns näher anschauen wollen. Zum einen den Ordner „Resources“ zum anderen das MobileDevices.bundle, das im Ordner „Library“ abgelegt wurde.

…/Resources/

Allein im Resources-Ordner befinden sich 248 ICNS-Dateien, die etliche Apple-Geräte detailgetreu abbilden und hier vom iBook 4G über die Airport Extreme, alten und neuen MacBooks bis hin zum Mac Pro und fast alle Geräte im Angebot haben, nach denen ihr gerade Ausschau haltet.

…/Library/MobileDevices.bundle/

In das Bundle taucht ab (Rechtsklick auf MobileDevices.bundle dann „Paketinhalt anzeigen“ wählen), wer die neuen Geräte-Grafiken der Apple Watch Series 6 sucht, grafische Repräsentationen aller iPad-Modelle benötigt oder den HomePod in beiden Farbvarianten benötigt.

Beliebige Order mit den Icons schmücken

Die ICNS-Dateien lassen sich per Doppelklick in Apples Vorschau.app öffnen und von hier per Drag-and-Drop in ein Bildverarbeitung wie Photoshop ziehen. Wer seine Desktop-Festplatte mit dem Icon seines Rechners schmücken möchte oder andere Ordner mit den hier aufgespürten Grafiken verziehen möchte, orientiert sich an dem offiziellen Hilfe-Dokument „Erstellen von angepassten Symbolen für Dateien oder Ordner auf dem Mac“.

Die Kurzzusammenfassung: