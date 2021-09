Konsequenter gegen Impf-Panikmache: YouTube verbietet 32 Behauptungen

Die neuen Richtlinien kommen zu einer Zeit, in der bereits ein Drittel der Weltbevölkerung gegen das Coronavirus geimpft wurde, die Impfbereitschaft in vielen Westeuropäischen Ländern mit zunehmender Saturierung aber immer weiter nachlässt.

Allein seit Anfang 2020 hat YouTube über 130.000 Videos entfernt, die falsche Informationen verbreitet und mit fragwürdigen Empfehlungen auf sich aufmerksam gemacht haben. Beispielhaft gibt YouTube etwa an, Videos gelöscht zu haben, in denen das Trinken von Terpentin zur heilenden Gesundheitsvorsorge empfohlen worden sei.

Insert

You are going to send email to