macOS Bliss: Klassisches Windows-XP-Wallpaper als Mac-Version

Die Bliss-Wallpaper-Downloads stehen ergänzend zur Mac-Version mit einer Bildschirmauflösung von bis zu 6K auch für das iPhone und iPad zur Verfügung. Verantwortlich für das Projekt zeichnet der Blogger Basic Apple Guy . Die Downloads sind allesamt kostenlos, dennoch freut sich der Ersteller der Grafiken über jede eine kleine Spende in Form von „Bier oder Kaffee“ über die Webseite Buy Me a Coffee .

In ihrer Neuauflage für den Mac kommt die Landschaftsaufnahme als grafische Umsetzung im geschwungenen Design der von Apple mit seinen aktuellen Betriebssystemen veröffentlichten Standard-Hintergrundbilder. Die freundliche Farbgebung der bekannten Bliss-Landschaftsaufnahme begleitend, könnt ihr mit Versionen für morgens, abends und die Nacht noch drei weitere Varianten des Hintergrundbilds beziehen, die in Kombination mit der Standardversion auch als dynamisches Hintergrundbild für macOS verfügbar sind.

Insert

You are going to send email to