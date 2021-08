MacBook Pro 14″ und 16″: Massenproduktion angeblich angelaufen

Die Meldung ist wohl weniger als Überraschung denn als Bestätigung der allgemeinen Erwartungen zu sehen. Es gilt längst als gesetzt, dass Apple noch in diesem Jahr zwei neue Varianten des MacBook Pro mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße auf den Markt bringt. Vergangene Woche erst konnten wir darüber berichten, dass die zugehörigen Apple-internen Modellnummern mittlerweile auch in Datenbanken von Zulassungsstellen gesichtet wurden. Eine offizielle Vorstellung und Markteinführung scheint im Zeitraum Oktober bis November realistisch.

Insert

You are going to send email to