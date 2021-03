macOS Big Sur: Wenn Mail- und Spotlight-Suche nichts mehr finden

Eine kleiner Bug, der uns unter macOS Big Sur schon mehrfach hat verzweifeln lassen: Die Suchfunktion der Mail-Applikation Apples. Hin und wieder kommt es hier vor, dass die Suchmaske bei der Eingabe von Suchbegriffen Textvorschläge macht, zu den selbst vorgeschlagenen Suchbegriffen dann aber keineTreffer liefert.

Die Index-Dateien der Mail-App lassen sich…

Wenn die Suche der Mail-App nichts mehr findet

Ein Beispiel: Wir wollen den E-Mail-Verlauf nach allen E-Mails von Max Mustermann durchsuchen und fangen in der Suchbox an zu tippen: Max M… – spätestens jetzt schlägt uns die Mail-App die Suche nach „Max Mustermann“ vor und bietet diesen in der Personen-Liste an. Mit der Maus angeklickt, präsentiert sich die Ergebnis-Ansicht dann mit 0 Treffern. Und dies obwohl wir wissen, dass E-Mails vorhanden sind.

Wir sind bislang von einer kleinen Macke hier auf dem System ausgegangen, offensichtlich aber nicht allein mit den Such-Scherereien. Wie der ebenfalls vom Problem geplagt Anwender Ben Asher berichtet, kann das Löschen der Mailbox-Index-Dateien hier für Abhilfe sorgen.

Löschen des Mail-Index kann helfen

…schnell aufrufen und löschen.

Um den Index der Mail-Applikation zu löschen muss:

Die Mail-App geschlossen werden.

Der Ordner ~/Library/Mail/V8/MailData angesteuert werden. Öffnet dafür ein Finder-Fenster über Finder > Menü > Gehe zu > Gehe zum Ordner und fügt den Verzeichnis-Pfad dort ein.

Und ein Backup von allen „Envelope Index*"-Dateien gemacht werden.

Anschließend können die Index-Dateien gelöscht und Mail erneut gestartet werden. Der Index wird nun neu aufgebaut und versorgt euch anschließend wieder mit einer funktionalen Suche.

Wenn Spotlight zu lange braucht

Wer Such-Probleme mit der systemweiten Spotlight-Suche feststellt – diese neigt unter macOS Big Sur dazu deutlich zu lange für die Anzeige der ersten Treffer zu benötigen – ist auch hier gut damit beraten den Spotlight-Index neu erstellen zu lassen.

Spotlight-Index neu erstellen

Dies geht per Mausklick über das System-Werkzeug Onyx (im Bereich Parameter > Verschiedenes > Spotlight > Aktuellen Index löschen) oder in den System-Einstellungen.

OnyX erstellt den neuen Index per Mausklick

Im Bereich Spotlight > Datenschutz fügt ihr dafür die Mac-Festplatte zu den Orten hinzu, an denen nicht gesucht werden soll und entfernt diese anschließend wieder. Spotlight erstellt nun einen neuen Index.