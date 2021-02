macOS Big Sur: Installation prüft freien Speicher wieder korrekt

Vergangene Woche haben wir über ein Problem mit Apples Installationsprogramm von macOS Big Sur berichtet. Aufgrund eines Fehlers bei der Überprüfung des freien Speicherplatzes auf dem Ziel-Volume bestand die Gefahr, dass der Installationsvorgang abbricht und ein Verlust der zuvor vorhandenen Daten die Folge ist. Apple hat dieses Problem nun korrigiert.

macOS Big Sur 11.2.1 (20D75) full installer is now available for download.

I've confirmed the new installer now checks for free space properly.

This was a serious problem, and I'm glad users will no longer get caught by this issue. https://t.co/dYSuRjdd4p pic.twitter.com/ILxoKfhORn

— Mr. Macintosh (@ClassicII_MrMac) February 15, 2021