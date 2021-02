Microsoft „All-in-One“-Office-App für das iPad optimiert

Vor fast genau einem Jahr hat Microsoft seine alte Office-App für iOS wiederbelebt, und die Programme Word, Excel und PowerPoint in der “Office Mobile-App“ für das iPhone unter einen Hut gebracht. Jetzt ist die Anwendung auch für das iPad optimiert.

Die neue Anwendung hat natürlich besonders Abonnenten der als Microsoft 365 angebotenen Office-Pakete im Auge. Die darin enthaltenen Anwendungen Word, Excel und PowerPoint stehen an zentraler Stelle zur Verfügung und der Funktionsumfang wird durch zusätzliche Werkzeuge ergänzt, darunter Optionen zur PDF-Bearbeitung und zum Signieren digitaler Dokumente.

Die neue iPad-Optimierung passt nicht nur die Bildschirmdarstellung an das Apple-Tablet an, sondern wurde Microsoft zufolge speziell für den Funktionsumfang von iPadOS optimiert. Auch wollen die Entwickler die Integration von iOS-Fotos vereinfachen, so lassen sich per Teilen-Erweiterung jetzt auch Office-Workflows wie „PPT erstellen“ oder „PDF erstellen“ ansteuern, auch sollen beim Öffnen der Office-App kürzlich auf dem Mobilgerät erstellte Screenshots als Vorschlag zur direkten Übernahme angeboten werden.

Die Geschichte der jetzt von Microsoft auch für das iPad optimierten Office-App geht einige Zeit zurück. Ursprünglich wurde die Anwendung bereits vor acht Jahren veröffentlicht, um dann nur anderthalb Jahre später zugunsten der separat für iOS erhältlichen Office-Apps Word, Excel und PowerPoint wieder auf Eis gelegt zu werden.

Das wiederbelebte All-in-One-Konzept dürfte zumindest jenen Nutzern gelegen kommen, die nicht nur eine, sondern eher alle Office-Programme regelmäßig auch auf Mobilgeräten verwenden. Die Nutzung ist auf Geräten mit einer Bildschirmgröße bis maximal 10,1 Zoll in Verbindung mit einem Microsoft-Konto zum Erstellen und Bearbeiten kostenlos. Ohne diese Einschränkung und mit dem vollen Leistungsumfang kann die App im Rahmen der verschiedenen von Microsoft angebotenen Office-Abos genutzt werden. Achtet hier auf die regelmäßig verfügbaren Sonderangebote, offiziell kostet die Lizenz für einen Nutzer 69 Euro und die Familienlizenz 99 Euro pro Jahr.

Produkthinweis Microsoft 365 Single | 1 Nutzer | Mehrere PCs/Macs, Tablets und mobile Geräte | 1 Jahresabonnement | Box 51,98 EUR 69,00 EUR