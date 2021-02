Amazon Music HD für Neukunden 3 Monate zum Test

Neukunden können Amazon Music HD momentan wieder drei Monate lang kostenlos testen. Die Möglichkeit, den Musikdienst in HD-Qualität zu genießen schlägt ansonsten mit 14,99 Euro pro Monat bzw. 12,99 Euro für Amazon-Prime-Mitglieder zu Buche.

Für den üblichen Glaubenskrieg zu diesem Thema ist in den Kommentaren Platz. Ich möchte hier unabhängig von einem Anbieter und auch ohne Nennung der genutzten Lautsprecher (sie sind meines Erachtens gut!) einfach mal meinen persönlichen Eindruck weitergeben. Ich habe ein umfangreiches lokales Musikarchiv mit meist MP3-Dateien mit 320 kb/s aber auch einigen unkomprimierten FLAC-Dateien und bin mir sicher, bei der Wiedergabe der FLAC-Dateien einen deutlichen Unterschied in der Dynamik zu hören.

Amazon bewirbt sein HD-Angebot mit verlustfreiem Audio und deutlich höheren Bitraten gegenüber dem Standard-Streaming. Rund 60 Millionen Titeln aus dem Programm von Amazon Music sind dem zufolge mit 850 kbps statt der üblichen 320 kbps verfügbar, weitere „Millionen Songs“ können sogar mit bis zu 3750 kbps gehört werden.

Ziehen Spotify und Apple Music nach?

Ähnliche Angebote kennen wir bislang von Deezer und Tidal. Apple Music und Spotify sagt zumindest die Gerüchteküche ein entsprechendes Interesse voraus und es scheint wahrscheinlich, dass auf kurz oder lang alle Streaming-Anbieter ihr Qualitätsniveau weiter anheben. Wir erinnern uns noch and die ersten iTunes-Tage, in denen Apple-Chef Steve Jobs die damals noch üblichen 128 kbps als CD-ähnliche Qualität abgefeiert hat. Mit gestiegener Internet-Bandbreite hat sich hier auch das Audio-Niveau nach oben angepasst.

Spotify könnte übrigens schon in der kommenden Woche eine Überraschung in dieser Richtung bereithalten. Der Musikdienst hat für den 22. Februar eine Veranstaltung mit dem Titel „Stream On“ angekündigt.