Download ab Montag: Apples neue Betriebssysteme sind fertig

Apple hat den Veröffentlichungstermin für seine neuen Betriebssysteme bekannt gegeben. iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 und visionOS 27 stehen am kommenden Montag, dem 14. September, für alle Nutzer kompatibler Geräte zum Download bereit. Entwickler erhalten bereits heute die sogenannten Release Candidates, die in der Regel den später veröffentlichten Versionen entsprechen.

Download ab 14. September

Die neuen Systemversionen hatte Apple Anfang Juni auf der WWDC vorgestellt und seitdem über mehrere Monate hinweg getestet. Anders als im vergangenen Jahr steht diesmal kein grundlegender Designwechsel an. Apple konzentriert sich stattdessen auf Leistungsverbesserungen, zusätzlichen Feinschliff und den weiteren Ausbau von Apple Intelligence.

iOS 27 bringt unter anderem neue KI-Werkzeuge zur Fotobearbeitung, überarbeitete Kinderschutzfunktionen und zahlreiche Detailverbesserungen. Safari kann Tabs automatisch nach Themen sortieren und Webseiten auf Änderungen überwachen. Auch Passwörter, Kurzbefehle, Nachrichten und Mail werden funktional erweitert.

macOS Golden Gate ohne Intel-Macs

Auf dem Mac fällt der Generationswechsel deutlicher aus. macOS 27 Golden Gate verabschiedet sich endgültig von Intel-Prozessoren und setzt einen Mac mit Apple Silicon voraus. Apple hat zudem das Liquid-Glass-Design nachgebessert, räumt die Menüleiste auf und integriert neue Funktionen zur Kontrolle von Hintergrundaktivitäten.

Auch iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27 und visionOS 27 erhalten ihre finalen Versionen am Montag. Welche Geräte unterstützt werden, haben wir hier ausführlich zusammengefasst. Beim iPhone bleibt die Kompatibilität gegenüber iOS 26 unverändert.

Siri AI kommt erst später

Die wohl auffälligste Einschränkung betrifft Apples neue Siri-Generation. Siri AI wird erst später in diesem Jahr zunächst auf Englisch bereitgestellt und gehört somit nicht zum Funktionsumfang der am Montag veröffentlichten 27er-Versionen. In der Europäischen Union will Apple Siri AI zudem zunächst nicht auf iPhone, iPad und Apple Watch anbieten. Auf dem Mac und der Vision Pro soll die neue Assistenz dagegen auch hierzulande zur Verfügung stehen.

Die Updates werden wie gewohnt kostenlos angeboten. Auf iPhone und iPad lassen sie sich über „Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate“ installieren, auf dem Mac findet sich die Aktualisierung in den Systemeinstellungen unter „Allgemein > Softwareupdate“.