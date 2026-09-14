Neue Vorgaben für Händler
Bar oder digital: Bundesregierung plant Wahlpflicht beim Bezahlen
Geschäfte, Restaurants und Dienstleister sollen ihren Kunden künftig grundsätzlich zwei Wege zum Bezahlen anbieten: Bargeld und mindestens eine digitale Alternative. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat entsprechende Eckpunkte auf den Weg gebracht. Damit sollen sowohl reine Barzahlung als auch ausschließlich bargeldlose Angebote zurückgedrängt werden.
Bislang können Händler weitgehend selbst entscheiden, welche Zahlungsarten sie akzeptieren. Kartenzahlungen sind nicht verpflichtend. Auch Bargeld lässt sich unter bestimmten Voraussetzungen ausschließen, wenn Kunden darüber vor Vertragsabschluss informiert werden. Nach den neuen Plänen soll künftig dagegen die Wahl beim Kunden liegen.
Ein europäisches Verfahren soll genügen
Die geplante Pflicht betrifft Handel, Gastronomie und Dienstleistungsbetriebe. Welches digitale Verfahren zum Einsatz kommt, bleibt den Unternehmen überlassen. Akzeptiert werden sollen gebräuchliche Angebote für Karte, Smartphone oder Smartwatch. Mindestens ein europäisches Bezahlverfahren soll jedoch dazugehören.
Mindestumsätze oder zusätzliche Gebühren für kleine Beträge sind nicht vorgesehen. Auch Kaffee oder Schokoriegel sollen sich damit digital bezahlen lassen. Gleichzeitig soll Bargeld erhalten bleiben. Ausnahmen sind für nichtkommerzielle Organisationen wie Amateur-Sportvereine und Wohltätigkeitsverbände vorgesehen. Ob darüber hinaus Härtefallregelungen nötig sind, wird noch geprüft.
Die Entwicklung trifft auf einen Markt, in dem bargeldloses Bezahlen ohnehin zunimmt. Bereits Anfang 2026 zeigte sich, dass Smartphone und Smartwatch bei girocard-Zahlungen an Bedeutung gewinnen. Bei den Sparkassen wurden im Frühjahr zudem mehr als 15 Millionen mobil hinterlegte Karten gemeldet.
Umsetzung bereits im kommenden Jahr
Das Finanzministerium begründet die Pläne auch damit, dass digitale Zahlungen nachvollziehbar dokumentiert werden und so bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Finanzkriminalität helfen können. Nach Angaben der Bundesbank wurden zuletzt 55 Prozent der Transaktionen digital abgewickelt, 45 Prozent entfielen weiterhin auf Bargeld.
Die Eckpunkte werden nach Informationen der Tagesschau derzeit zwischen den Ministerien abgestimmt. Änderungen sind damit noch möglich. Das Finanzministerium strebt einen Kabinettsbeschluss noch im laufenden Jahr an. Umgesetzt werden sollen die neuen Vorgaben anschließend im Jahr 2027.
Bei jeder Digitaler Zahlung nascht die Bank mit ….
Und bei jedem Bar Transfer verdient die Bank indirekt nicht mit, in Form von Bareinzahlungsgebühren, Kosten für Bereitstellung von Wechselgeld, dass man auch noch vorher anmelden muss…
wenn, dann muss man schon beide Kostentreiber vergleichen, aber dann kann man nicht mehr gegen digitale Transfers schießen.
Bei jeder Buchung auf dem Bankkonto nascht die Bank mit. Auch das Bargeld einzahlen ist eine teure Angelegenheit.
Selbst wenn man beide Zahlungsmethoden vergleicht sind die EC Zahlungen am Umsatz gekoppelt während Bargeldtransfer nur einmalig je Banktransaktion anfällt. Daher sind EC Zahlungen für den Händler immer teurer. Dennoch finde ich den Vorstoß der Regierung sehr gut.
@ Chris
Prozentuale Gebühren bei Bargeldeinzahlungen sind bei Geschäftskunden gar nicht so selten.
Von Transport, Fehlerquote, Arbeitszeit und gebundenes Kapital in Form von Wechselgeld etc. noch gar nicht angefangen. Die Buchführung geht bei Kartenzahlung auch fast von selbst.
„Daher sind EC-Zahlungen für den Händler immer teurer“ absolut nicht richtig.
Und bei Barzahlung der steuerbetrüger
Bei Wero nicht, soweit ich weiß. Wenn Wero als digitale Bezahloption ausreichend wäre, würde das dem EU-Dienst sicherleich einen enormen Schub verleihen.
Ähnlich wie Pix in Brasilien. Das kostete den Händler auch keine Gebühr und wird ÜBERALL akzeptiert.
Für uns Einzelhändler ist eine von der Lobby erzwungene Maßnahme, da Gebühren erhoben werden. Als ob die Preise nicht schon hoch genug wären, wollen die dann natürlich auch ein Stück vom Kuchen abbekommen. Das müssen wir auf den Kunden umlegen. Aber der lässt eh alles mit sich machen, der deutsche Michel.
Vollkommen richtig
Oh man – Rufe aus der Vergangenheit.
Man könnte anstatt zu meckern auch mal schaun, wie es woanders läuft. Da ist digitales Bezahlen schon vor vielen vielen Jahren möglich gewesen. Hier wurde in D wieder einmal geschlafen,wie so oft.
Und parallel auch immer Barzahlung als Möglichkeit ist trotzdem wichtig. Es gibt genug Menschen die digital nicht teilhaben können oder wollen!
Bargeld und Kartenzahlungen per Girocard ist im Kosten/Nutzenverhältnis für den Händler gleichauf.
Herzliche Grüße von einem Finanzdienstleister
Oh ja, die Gebühren bis ca. max 1,3% werden bestimmt extrem die Preise hoch treiben.
Wer mehr zahlt, hat sich nicht gut beraten lassen. 1,3% ist schon eher als teuer anzusehen, aber mit z.b. SumUp auch extrem einfach anzubieten.
Du bist eher Hobby-Einzelhändler, aber kein ausgebildeter, oder?
Und Bargeld ist kostenneutral? Immer wieder witzig wie das komplett ignoriert wird. Falscher Kassenbestand, Diebstahl, Bargeld muss eingezahlt oder abgeholt werden usw.
Die Kosten werden immer ausgeblendet.
Die Zahl der „wohltätigen Organisationen“ wird deutlich ansteigen /s
Absolut überfällig. Im Ausland geht es wunderbar und für Leute die im Alltag kein Münz-/Wechselgeld mitschleppen wollen essentiell wenn man mal unterwegs einen Kaffee oder so will.
Aber ist es nicht dem Händler überlassen ob er sich das Geschäft mit uns Kartenzahlern entgehen lässt?
Man kann sagen: selber schuld. Aber er hat sicher seine Gründe. Selbst wenn sie nicht nachvollziehbar sind.
Dann geh ich halt wo anders Kaffee trinken, oder ich hol schnell Geld von der Bank.
Ja, wir brauchen Reformen, aber Händlern vorzuschreiben, wie bezahlt werden muss, gehört nicht dazu.
Der Staat schreibt die Mindestgrundlage für das bezahlen vor. Das ist aktuell mindestens Bargeld. Wir haben allerdings auch nicht mehr das 18. Jahrhundert, sondern sind im Jahr 2026!
@MichaelGSP
Doch, es gehört dazu. Denn eigentlich gibt es nur ein Grund, keine Kartenzahlung anzubieten. Steuerhinterziehung. Und dieses Problem betrifft uns alle.
Wenn wir uns ein bisschen anstrengen, finden wir vielleicht ein größeres Problem, um das sich die Politik kümmern könnte, als das, dass Du keinen Kaffee bekommst, weil Du kein Geld dabei hast.
Freuen sich die ganzen Einsdielen…;-). Find ich gut so den informellen Sektor einzugrenzen.
Rettet das Bargeld!!
Die einzige Möglichkeit anonym zu zahlen!
Artikel gelesen? Welchen Teil von Wahlfreiheit hast du nicht verstanden?
+1
Die Seriennummern auf den Scheinen noch nicht gesehen? Wenn Aluhut, dann bitte richtig.
Wer schreiben kann sollte eigentlich auch lesen können, und es auch vor dem Schreiben machen.
Wie anonym ist es wohl, wenn Bargeld bereits beim Auszahlen gescannt wird und so der Fluss des Geldes durchaus dokumentierbar ist?
Auch durch das bloße Weitergeben hinterlässt du und andere Fingerabdrücke auf dem Geldschein…
auch zwischendrin wird dein Geldschein immer wieder maschinell gelesen…
Banknotentransporte sind vernetzt…
also wie sehr glaubst du, dass du mit Bargeld keine Spuren hinterlässt?
Endlich, ich möchte selbst wählen können ob ich die Steuerhinterziehung in der Gastronomie unterstützen möchte oder nicht
Dann lass dir jedes Mal einen Kassenzettel geben, wenn du nur bar zahlen kannst.
Dazu braucht es keine Kartenzahlung.
Bei Gastros braucht es hier schon einen Bewirtungsbeleg.
Dazu gibt es keine Registrierkassenpflicht. Da bringt dir auch wenig eine Quittung aus dem Quittungsblock. Außer du leitest deine Quittung ans FA weiter.
:-)
Mega. Aktuell meide ich Geschäfte die nur Barzahlung anbieten. Kommt aber bei manchen Händlern auch echt spät. Hab letztens sogar schon einen Bettler mit Kartenterminal gesehen :D
Also das hier: „Bereits Anfang 2026 zeigte sich, dass Smartphone und Smartwatch bei girocard-Zahlungen an Bedeutung gewinnen.“ kann gar nicht stimmen. Die einzigste Giro Card, das ist eine ganz normale EC Karte, die mit Smartphone oder Watch funktioniert, ist die Giro Card von der Sparkasse. Ansonsten funktioniert von keiner einzigsten Bank eine Giro/EC Card auf dem Smartphone. Das sind grundsätzlich immer Kreditkarten wie Visa oder Eurocard. Und die Giro Card wird sowieso bald eingestampft. Also sollten Sie sich gleich auf normale Kreditkarten einigen und nicht wieder so ein Heckmeck. EC Karte hat heut kaum noch jemand.
Die Commerzbank bietet auch GiroCards mit Apple Pay an
Die Sparkasse hat bereits 2007 offiziell den Namen „EC-Karte“ zugunsten der girocard abgeschafft. Die Maestro Funktion wurde auch schon 2023 abgeschafft, weshalb jetzt alle auf Debitkarten z.B. von Visa gehen.
Echte Kreditkarten nutzt doch auch kaum noch jemand….
Erstens, die „EC-Karte“ gibt es seit 15 Jahren nicht mehr.
Zweitens, ich kann die Bankkarte meiner VR Bank ohne Probleme im iPhone hinterlegen und zum Zahlen benutzen.
Via Apple Pay unterstützen die Sparkassen und die Commerzbank die girocard. Die VR Bank über die eigene App (NFC ist ja offen) bei iOS.
Bei Android unterstützen die Sparkassen, VR-Banken, Sparda Banken und PSD Banken die girocard über eigene Zahlapps.
Ich würde mal sagen, da ist der Großteil der Bankkunden mit abgedeckt.
Man kann es noch so oft probiere aber „einzige“ ist einmalig und lässt sich nicht steigern.
Die girocard wird nicht eingestampft.
Herzliche Grüße aus der Finanzdienstleistungsbranche
Sie ist sogar weit davon entfernt. Sie wird sogar deutlich beliebter, da immer mehr Leuten bewusst wird, dass man sich nicht von US-Diensten abhängig machen sollte.
Es ist ein absoluter Glücksfall, dass wir in Deutschland schon (bzw. noch) eine so gut funktionierende Alternative haben.
Von mir aus, können Läden auch bei Digitaler Zahlung bleiben ohne Pflicht zur Bargeldannahme.
Dafür sollte das reine ‚Nur Bargeld‘ wegkommen. Hab so gut wie nie Bargeld dabei.
Die eigentliche Motivation dürfte wohl in der Nachvollziehbarkeit liegen. Ansonsten wundert es mich schon ein wenig; Bürokratieabbau sieht doch anders aus. Man sollte es den Händlern überlassen, welche Zahlungsmittel sie akzeptieren. Das regelt tatsächlich der Markt selbst.
So sehe ich es auch.
Neue Gesetze und Verordnungen zu schaffen ist eben leichter als zu deregulieren.
Digitalisierung gehört zum Bürokratieabbau. Und dazu gehören auch digitale Zahlungen.
Dazu kommen die massiven Schäden durch Steuerhinterziehung, die dadurch zumindest reduziert werden.
Rückschritt. Bargeld ist für den Handel ein vermeidbarer Kostenfaktor.
Na dann frag mal die Händler wie hoch deren Zinssatz bei EC Zahlungen ist.
Die Kosten liegen bei maximal 1%. Das ist sicher nicht das Argument warum sich manche gegen Kartenzahlung entscheiden. Eher die Nachvollziehbarkeit. Mit Barzahlung kann man besser steuern hinter.. äh sparen.
Sehr schön, Zeit wird es.
Finde ich gut !
Wie lange dauert diese Diskussion schon an!? Seit mindestens 5 Jahren verfolge ich diese Begebenheit und bis heute liegt nichts amtliches vor!
Klingbeil und Kohorten sollten endlich mal den steuerfinanzierten Allerwertesten hoch bekommen und zur Tat schreiten- egal wie schwer sich dessen Partei damit tut, überhaupt etwas produktives zu machen!
Ich verfolge das Thema auch schon Jahre. Und vor dem aktuellen Koalitionsvertrag gab es hier noch nie was wirklich fest geplantes einer Regierung.
Sinnvoll, längst überfällig und auf der „ganzen Welt“ längst etabliert.
Damit wird Deutschland ein kleines Stückchen weniger digitales Entwicklungsland … :)
Werden wenigstens paar Steuereinnahmen generiert :D
Finde ich gut. Dämmt damit dann auch Steuerbetrug ein, in anderen europäischen Ländern schon seit Ewigkeiten möglich.
Sehe schon die Tränen in den Augen bei den Dönermännern
Endlich.
Ich hör schon die Boomer tippen und schreien „Nur Bares ist Wahres“ und „Sie wollen uns die einzige Freiheit nehmen“ ;D
–1
Komisch, ich kann in meinem Umfeld keinen Zusammenhang zwischen Boomern und der Bargeldpräferenz erkennen. Leider lehnen auch junge Leute Kartenzahlung ab. Ist eher ein Problem der Akzeptanz denn des Alters. Auch über 80 jährige sehe ich beim Aldi mit Watch zahlen.
Was soll denn „ein europäsches Bezahlverfahren sein“ ?
Alle Dienste die in Europa etabliert sind, oder nur die neuen, die Krampfhaft versuchenden in den Markt zu kommen, aber leider nur diletantisch nachgebaut sind.
Schon mal was vom digitalen Euro gehört?
Wero?
Da werden vermutlich wohl einige im Gastro-Gewebe nervös.
Ich höre schon den Aufschrei, aus einer bestimmten Ecke.
Heißt, man darf nicht aufschreien, wenn man aus einer anderen Ecke kommt? Oder wird man automatisch in die Ecke gestellt, wenn der Aufschrei kommt? ;)
Endlich! Das Finanzamt wird sich wundern wie viel Umsatz unsere Lieblings-Eisdiele plötzlich macht
Na wird ja auch mal Zeit, dass der Staat bei diesem Thema eingreift. Oft genug gibt es noch Läden ohne digitale Zahlungsmöglichkeit, teilweise braucht man einen Mindestumsatz für Kartenzahlungen
Wollten wir noch weniger Regulatorik haben?
Halleluja!
Mal überlegen, wenn bargeldlos verpflichtend möglich sein soll, könnte als nächster Schitt auch der Wegfall von Bargeld beschlossen werden… Also möglich wäre das ja… und sage keiner, so etwaas kann man sich nicht vorstellen….
Ich würde es mir sogar wünschen.
Lies nochmal: das Einzige, was hier wegfallen soll ist die Pflicht zum Bezahlen nur mit Bargeld; der Kunde soll zukünftig die Wahl haben, nicht der Verkäufer, wie jetzt.
Sehr gut! Zeit wird’s
Ich erlebe fast täglich, dass irgendwelche Läden nur Bargeld akzeptieren und dann noch nicht mal einen Beleg rausrücken…
Ja, nee, is klar! Nachtigall ick hör dir trapsen!
Sehr gut. Wird den Bereich des Steuerbetruges z.B. in der Gastronomie wohl treffen.
Außerdem haben wir 2026. „Nur Bargeld“ ist vorbei.
Can’t wait
Dann müssen viele kleine Krauter (gerade auch in Berlin) eine neue Methode austüfteln, Vater Staat übers Ohr zu hauen. Vielleicht mal die KI fragen…
Endlich. Schon lange überfällig.
Also muss man dann auch beim Barber und bei anderen Etablissements mit Karte zahlen können?
Ich bin sehr gespannt
Steuerhinterziehung wird dann nicht mehr ganz so einfach. Bzw. die Ausreden werden bunter.
Endlich! Als Skandinavier kann ich immer nur den Kopf schütteln bei euch in Deutschland. Wenn ich schon höre -„Kartenzahlung erst ab 10€“ oder „Keine Kartenzahlung“. Ich weiss nicht mehr wie schwedische Kronen überhaupt aussehen – in den letzten Jahren habe ich kein einziges Mal Bargeld abgehoben. Ich kann überall zahlen – auch kleinste Beträge. Und hier gibt es niemanden, der meint das dee Staat nichts anderes zu tun hat als Einkäufe zu überwachen, was zudem nicht möglich ist. Ach ja, viele akzeptieren überhaupt kein Bargeld.
Ich kenne da so n paar Dönerläden, Eisdielen, Imbissbuden & Barbiere, wo die Kasse gerne mal für mehrere Stunden offen steht ohne dass was getippt wird. Denen wird jetzt vermutlich ein bisschen mulmig.
Aber solange es Ausnahmeregelungen gibt, werden die immer irgendeinen Weg finden. Dann schreiben sie halt an die Tür, dass man einen Vertrag eingeht wenn man den Laden betritt und mit der einzigen Zahlungsmethode „bar“ einverstanden ist.
kein Thema triggert scheinbar so dermaßen wie diese Diskussion.
Ich finde die typisch deutsche Abwehrhaltung gegenüber allem digitalen und im Allgemeinen gegenüber Neuerungen ist sicherlich manchmal angebracht, hat aber langfristig dazu geführt, dass wir weltweit jetzt schon komplett abgehängt sind.
Künstliche Intelligenz und digitales Leben sind nun mal die Zukunft. Da kommen wir nicht dran vorbei.
Aber leider wird Deutschland in diesem gigantischen Markt niemals mitmischen.
Das liegt meiner Meinung nach sicherlich auch an der oben von mir beschriebenen Abwehrhaltung eines Großteils der Bevölkerung.
Es gibt heute kein deutsches Techunternehmen und kein Elektronikunternehmen, welches weltweit irgendeine Bedeutung in diesem Bereich hätte.
Leider wird von uns vieles einfach abgelehnt, oder von oben bis zum Stillstand reguliert.
Der ewige Ruf nach „Bargeld ist Freiheit“ ist da nur ein kleines Beispiel für das Gesamtproblem.
Die stellt nun mal meine Meinung dar. Sicherlich hat jeder eine eigene Meinung und das ist ja auch richtig so.
Ich finde es grundsàtzlich fragwürdig ob man einem Unternehmer vorschreiben kann welche Zahlungen er zu akzeptieren hat oder was eff er anbieten muss . Das liegt im Ermessen der unternehmerischen Freiheit . Ich denke am Ende Werden das Gerichte entscheiden mûssen ob das ûberhaupt zulàssig ist