Mit „Liquid Glass“ hat Apple im vergangenen Jahr eine neue Designsprache eingeführt, die stark auf Transparenzen, Lichtreflexionen und schwebende Oberflächen setzt. Unter macOS wurde jedoch schon kurz nach der Vorstellung deutlich, dass die neue Optik handfeste Probleme mit sich bringt. Vor allem schlecht lesbare Bedienelemente, geringe Kontraste und stark durchscheinende Menüleisten sorgen weiterhin für Kritik. Insbesondere bei hellen Hintergründen oder komplexen Fensterinhalten kann „Liquid Glass“ auch heute noch die Arbeit am Mac erschweren, wenngleich Apple bereits mehrfach Anpassungen vorgenommen hat.

Effekt lässt sich inzwischen per Schalter abschwächen

Mit macOS 27 dürfen Mac-Nutzer hier weitere Verbesserungen erwarten. Laut dem Wirtschaftsmagazin Bloomberg arbeitet Apple an einem leichten Redesign des Mac-Betriebssystems, das insbesondere darauf abzielt, die Probleme im Bereich von Schatten und Transparenzen zu beheben.

Mit heißer Nadel gestrickt

Letztendlich soll sich macOS dem Bericht zufolge nach dem Update so präsentieren, wie es das Designteam von Apple von Beginn an geplant hat. Aus dem Apple-Umfeld war laut Bloomberg dazu zu hören, dass die Probleme weniger durch das Design an sich, sondern vor allem durch eine mangelhafte softwareseitige Integration von „Liquid Glass“ verursacht wurden.

Die Präsentation des Designs im vergangenen Jahr

Dies würde die schon direkt nach der Präsentation der aktuellen Apple-Betriebssysteme vor einem Jahr aufgekommene Theorie bestätigen, dass die Umsetzung mit heißer Nadel gestrickt wurde, um von den Defiziten im KI-Bereich abzulenken. Apple musste seine bereits vor zwei Jahren angekündigte Siri-Erneuerung erneut verschieben und alle Hoffnung liegt nun darauf, dass die Sprachassistentin mit iOS 27 und macOS 27 endlich die erhoffte Qualität bietet.

Noch vier Wochen bis zur WWDC

Nur noch vier Wochen, dann wissen wir mehr. Apples Entwicklerkonferenz WWDC 26 startet in diesem Jahr am 8. Juni. Im Rahmen der für diesen Tag geplanten Auftaktveranstaltung werden wir wie gewohnt einen ersten ausführlicheren Ausblick auf die nächsten Apple-Betriebssysteme sehen. Die Freigabe von iOS 27 und macOS 27 für alle Nutzer wird dann für den Herbst erwartet.