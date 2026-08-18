DJI: Edel-Powerstations erstmals deutlich reduziert

DJI ist vor allem als Drohnenhersteller und inzwischen auch als souveräner Anbieter von Action-Kameras bekannt. In den zurückliegenden Monaten hat sich das Unternehmen allerdings breiter aufgestellt und unter anderem Powerstations und Saugroboter ins Programm genommen.

Von seinen Wettbewerbern setzt sich DJI in diesen Kategorien vor allem durch ein ausgesprochen aufgeräumtes Produktdesign ab. Entsprechend wollen wir die erste wirklich relevante Preisreduzierung der unserer Ansicht nach erwähnenswert gut gestalteten Powerstations nicht unter den Tisch fallen lassen.

Im Rahmen seines sogenannten Summer Sale reduziert DJI bis zum 31. August zwei Modelle aus der hauseigenen Power-Serie. Die kompakte DJI Power 1000 Mini kostet im Aktionszeitraum 479 statt 579 Euro. Bei der größeren DJI Power 2000 sinkt der Preis von 1.099 auf 899 Euro. Das entspricht Nachlässen von 17 beziehungsweise 18,2 Prozent.

Die beiden Modelle bedienen trotz ähnlicher Produktbezeichnung unterschiedliche Einsatzbereiche. Die Power 1000 Mini hatten wir im April vorgestellt. Sie besitzt eine Kapazität von 1.008 Wattstunden und ist auf eine Dauerleistung von 800 Watt ausgelegt. Mit rund 11,5 Kilogramm Gewicht und dem integrierten, ausziehbaren USB-C-Kabel mit bis zu 100 Watt eignet sie sich vor allem als mobile Stromreserve für kleinere Verbraucher.

Power 2000 für größere Verbraucher

Deutlich mehr Reserven stellt die DJI Power 2000 mit 2.048 Wattstunden bereit. Sie kann dauerhaft bis zu 3.000 Watt ausgeben und bringt rund 22 Kilogramm auf die Waage. Vier AC-Steckdosen sowie jeweils vier USB-C- und USB-A-Anschlüsse erlauben den parallelen Betrieb mehrerer Geräte.

Produkthinweis DJI Power 2000 tragbare Powerstation, 2048 Wh LFP-Akku 899,00 EUR 1.099,00 EUR

Beide Powerstations lassen sich nicht nur an der Steckdose laden. DJI sieht auch den Betrieb mit Solarpanels sowie das Laden im Fahrzeug vor. Damit richtet sich das Angebot unter anderem an Nutzer, die im Camper oder Wohnmobil eine größere Stromreserve mitführen wollen. Für kürzere Ausflüge dürfte dagegen vor allem das kleinere Modell interessant sein.

Speicher für Solarstrom zu Hause

DJI verweist im Rahmen der Aktion zudem auf den stationären Einsatz der Power 2000. In Verbindung mit einem Balkonkraftwerk kann tagsüber erzeugter Solarstrom zwischengespeichert und später genutzt werden. Alternativ lässt sich die gespeicherte Energie als Reserve vorhalten.

Produkthinweis DJI Power 1000 Mini tragbare Powerstation, 1008-Wh-LFP-Akku 479,00 EUR 579,00 EUR

Die Aktion läuft laut DJI von heute bis einschließlich 31. August. Für die Power 1000 Mini werden in diesem Zeitraum 479 Euro aufgerufen, während die Power 2000 für 899 Euro angeboten wird.