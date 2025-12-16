macOS 26.2 bringt Apples Vorschau-App wieder auf Trab

Nachdem Apple vor dem Wochenende macOS 26.2 Tahoe freigegeben hat, wollen wir mal in die Runde fragen, wie eure Erfahrungen mit dem Update bisher so sind. Bei seiner Veröffentlichung im September hat macOS 26 eine ganze Reihe zum Teil sehr ärgerliche Fehler enthalten, die zum Teil auch unter macOS 26.1 weiter vorhanden waren. Ein Teil dieser Probleme erweckte den Eindruck, dass Apples Entwickler ihre Software nicht sonderlich intensiv nutzen.

Allem voran ist hier Apples PDF-Anwendung Vorschau zu erwähnen. Seit macOS 26 war es kaum möglich, damit größere PDF-Dateien produktiv zu bearbeiten – nicht selten ist die Anwendung dabei auch komplett abgestürzt.

Vorschau unter macOS 26 mit Problemen bei der Textauswahl

Während diese Probleme in den Beta-Versionen von iOS 26.2 noch vorhanden waren, zeigt sich Apples Vorschau-App in der final freigegebenen Version nun wieder so leistungsfähig wie vor macOS Tahoe. PDF-Dokumente, mit denen wir die Anwendung vor dem Update zuverlässig abschießen konnten, lassen sich jetzt problemlos öffnen und bearbeiten.

Ein weiteres Problem bei der Verwendung von Vorschau scheint aber noch vorhanden. Wenn man hinzugefügte Anmerkungen wie etwa ein Textfeld durch Drücken der Alt-Taste und gleichzeitigem Ziehen mit der Maus duplizieren will, wandert das Original teilweise mit und wird unter der Kopie nicht angezeigt.

Drag-and-Drop in iMessage und Finder

Im Finder scheinen nun allerdings mehrere Drag-and-Drop-Fehler der Vergangenheit anzugehören. So kann man nun wieder Objekte auf einen in der Listen- oder Spaltendarstellung angezeigten Ordner ziehen, und dieser wird zuverlässig aktiviert und als Ziel markiert.

Auch das Ziehen von Objekten in einen iMessage-Chat scheint besser zu funktionieren. Hier kam es in den vergangenen Versionen von Tahoe regelmäßig zu Problemen, weil das Eingabefeld nicht aktiviert wurde und sich die Dateien deshalb nicht einfügen ließen.

Verschobene und verkleinerte Fenster

Ein Problem, das von Apple vermutlich nie behoben wird, sind die verschobenen und verkleinerten Fenster nach Beenden des Ruhezustands. Diese Problematik tritt nun schon seit mehreren macOS-Generationen in Verbindung mit externen Bildschirmen auf. Wohlgemerkt sind auch reine Apple-Setups wie ein Mac Studio mit angeschlossenem Apple-Display davon betroffen.