macOS Tahoe und alle weiteren Apple-Systeme ebenfalls aktualisiert

Die Freigabe von iOS 26.2 begleitend hat Apple auch neue Versionen der Betriebssysteme für den Mac, das iPad, Apple TV, die Apple Watch und die HomePods veröffentlicht. Sofern die Aktualisierungen bei euch nicht automatisch durchgeführt werden (oder wenn ihr nicht warten wollt, bis dies geschieht), könnt ihr einen Blick in die Einstellungen der jeweiligen Geräte werfen. Die Updates sollten dort jetzt für alle Nutzer angezeigt werden.

Wenn man von Fehlerbehebungen und Verbesserungen absieht, präsentiert sich das Update auf Apple-Rechnern eher verhalten. Mit macOS 26.2 wird laut Apple lediglich die Funktion „Kantenlicht“ ergänzt, mit deren Hilfe sich das Gesicht bei Videoanrufen mit schlechten Lichtverhältnissen besser ausleuchten lässt. Ein dicker, den Bildschirmrand umlaufender weißer Rahmen simuliert dabei eine LED-Leuchte.

Es bleibt zu hoffen, dass Apple mit dem zweiten großen Update für macOS 26.2 dann tatsächlich auch den Großteil der verbliebenen Probleme in den Griff bekommt. macOS Tahoe hat sich bei uns bislang noch nicht wirklich überzeugend präsentiert.

iPadOS und watchOS begleiten das iPhone-Update

iPadOS 26.2 bringt im Großen und Ganzen die gleichen Neuerungen, die wir auch mit iOS 26.2 auf dem iPhone sehen. Innerhalb der EU können Nutzer nach diesem Update auch mit dem iPad im Zusammenspiel mit kompatiblen AirPods die Funktion für Live-Übersetzungen nutzen.

Bei watchOS 26.2 liegt der Fokus auf der Verbesserung der Schlafindex-Anzeige. Apple will hier die Einstufungen realistischer unterteilen.

Sinnvolle Neuerungen auf Apple TV

Über tvOS 26.2 haben wir im Vorfeld schon ausführlich berichtet. Das Update erweitert Apples Set-Top-Box um die Möglichkeit, Profile unabhängig von einer Apple-ID sowie spezielle Kinderprofile anzulegen.

Begleitend dazu hat Apple auch eine Aktualisierung für alle HomePod-Modelle bereitgestellt. Diesbezüglich sind jedoch keine Neuerungen bekannt und Apple verweist lediglich auf mit dem Update verbundene Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen.