Wow Filme & Serien bei Prime Video eine Woche kostenlos

Ihr wollt unbedingt ein oder zwei Serien und Filme ansehen, die es nur bei Sky Wow gibt, aber kein Abo abschließen? Nutzer von Amazon Prime haben jetzt die Möglichkeit, sieben Tage lang kostenlos auf das Angebot von Wow zuzugreifen. Der Videodienst lässt sich jetzt auch als Kanal bei Prime Video abonnieren.

Der offizielle Preis für den Wow-Kanal bei Prime Video liegt bei 9,98 Euro im Monat. Das scheint uns dann eher nicht attraktiv. Wow Filme und Serien gibt es so gut wie immer günstiger, aktuell zum Beispiel zusammen mit waipu.tv Perfect Plus sogar ein Jahr lang geschenkt, wenn man einen waipu.tv Stick für 60 Euro kauft.

Testwoche nur für Filme und Serien

Wenn ihr das Kanal-Angebot bei Prime Video anschaut, dürft ihr euch nicht von der Werbung für Bundesliga-Fußball täuschen lassen. Überhaupt ist die ganze Channel-Seite etwas verwirrend aufgebaut, denn auch beim Klick auf das Info-Menü werden ausschließlich Abos ohne Probezeitraum angezeigt. Erst, wenn ihr einen Schritt weiter geht, lässt sich die Basisversion des Wow-Kanals auswählen, in deren Rahmen es die kostenlose Probewoche gibt.

Klickt also entweder auf der Übersichtsseite zum Wow-Channel bei Prime Video auf „Weitere Informationen“ und wählt dann den „Filme & Serien“-Pass für 5,98 Euro aus oder sucht euch eine im Basispaket enthaltene Serie beziehungsweise einen Film aus. Dann wird ebenfalls die Option zum kostenlosen Test angezeigt, die euch auf die Übersichtsseite der Wow-Pakete bringt.

Keinen falschen Klick machen

Hier heißt es jetzt nochmal besonders gut aufpassen. Wenn ihr den Pass „Filme & Serien“ ausgewählt habt, müsst ihr zudem noch das Monatsabo zum Preis von 9,98 Euro auswählen. Nur hier wird der siebentägige Probezeitraum aktiviert, bevor sich das Abo dann zum regulären Monatspreis verlängert. Denkt also auch daran, dass ihr rechtzeitig wieder kündigen müsst, wenn ihr nur die kostenlose Testphase nutzen wollt.

Die Sportangebote von Sky sind hiervon generell ausgeschlossen. Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn man auf diesem Weg einen Bundesliga-Spieltag kostenlos hätte. Für Sky Wow Live-Sport und das Wow-Komplettpaket muss man stets ab dem ersten Nutzungstag bezahlen.