Zwischenablageverlauf muss aktiviert werden

Spotlight unter macOS Tahoe: Schneller mit Tastenkürzeln unterwegs
Wenn ihr macOS Tahoe nutzt, habt ihr inzwischen sicherlich auch schon Bekanntschaft mit der neuen Spotlight-Suche gemacht. Apple hat die systemweite Suchfunktion überarbeitet und mit ein paar willkommenen Funktionserweiterungen ausgestattet. Ein paar nicht auf den ersten Blick ersichtliche Details wollen wir hier kurz erwähnen.

Nutzer, die lieber mit Tastaturkürzeln als mit der Maus arbeiten, werden die Spotlight-Suche nicht durch einen Klick auf das Lupensymbol in der Menüleiste, sondern durch das gleichzeitige Drücken von Befehl- und Leertaste starten. Dieses Tastenkürzel kennen wir bereits von früheren macOS-Versionen. Jetzt könnt ihr jedoch über weitere Tastenkürzel direkt zu den einzelnen Spotlight-Funktionen springen.

Drückt ihr bei geöffneter Spotlight-Suche die Kombination Befehl + 1, springt ihr direkt in die App-Suche. Befehl + 2 öffnet die Dateisuche, Befehl + 3 bringt euch zu den Kurzbefehlen und Befehl + 4 ruft den Verlauf der Zwischenablage auf. Mit diesen Tastenkombinationen lässt sich jederzeit zwischen den Spotlight-Bereichen wechseln.

An dieser Stelle sei zudem kurz erwähnt, dass auf Trackpads weiterhin die alte Launchpad-Geste (Zusammenziehen von fünf Fingern) funktioniert. Nur öffnet man damit jetzt direkt den App-Bereich in der Spotlight-Suche.

Verlauf der Zwischenablage lässt sich löschen

Wer die neu integrierte Spotlight-Funktion zum Zugriff auf die letzten Elemente der Zwischenablage nutzen will, muss diese Option übrigens erstmal aktivieren. Die benötigte Einstellung findet sich in den Systemeinstellungen von macOS im Bereich „Spotlight“, und dort ganz unten auf der Liste. Beim ersten Besuch des Zwischenablage-Bereichs in der Spotlight-Suche wird euch das Aktivieren dieser Funktion jedoch auch direkt angeboten.

Über das kleine Menü oben rechts im Spotlight-Fenster könnt ihr übrigens nicht nur schnell auf diese Einstellungen zugreifen, ihr findet dort zudem die Möglichkeit, den aktuell vom Mac gespeicherten Verlauf der Zwischenablage zu löschen.

19. Sep. 2025


