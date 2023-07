Synology Photos: Bilder automatisch nach Objekten und Themen sortieren

Nach der Personenerkennung hat Synology mit dem Themenalbum nun die zweite „intelligente“ Sortierfunktion für die auf dem Laufwerk gespeicherten Bilder integriert. Was wir in der Web-Ansicht der Photos-App aber weiterhin vermissen, ist eine Kartenansicht der nach Orten sortierten Bilder. Unter iOS wurde diese Option bereits vor rund zwei Jahren hinzugefügt.

Ein erster Testlauf der neuen Funkton hat bei uns zum Teil überraschend gute Ergebnisse geliefert, hier und da lag der Automatismus aber auch komplett daneben. In solch einem Fall lassen sich die falsch eingeordneten Bilder dann per Rechtsklick aus dem Album entfernen.

