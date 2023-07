Overture Maps: Entwickler können Alternative zu Apple und Google nutzen

Im vergangenen Jahr haben Amazon Web Services, Meta, Microsoft und TomTom die Overture Maps Foundation (OMF) gegründet. Ziel des Projekts ist es wohl nicht zuletzt, eine ernst zu nehmende Alternative zu den Kartenprodukten von Google und Apple aufzubauen. Jetzt stehen die ersten offenen Kartendaten der OMF zum Download bereit und Entwickler sind dazu eingeladen, diese in ihren Anwendungen zu verwenden.

Mit dem als „Overture 2023-07-26-alpha.0“ veröffentlichten Kartenpaket stellt das Kooperationsbündnis Entwicklern einen kostenlosen Datensatz zur Verfügung, der sich als solide Basis beispielsweise für Navigations-Anwendungen, die Ortssuche oder andere standortbasierte Apps erweisen soll.

Zum Start stehen gemeinsam mit dem Kartensatz vier ergänzende Pakete mit mehr als 59 Millionen POIs, 780 Millionen Gebäuden, dem weltweiten Verkehrsnetz sowie nationalen, regionalen und Verwaltungsgrenzen bereit. Sämtliche Inhalte habe man mithilfe einer Reihe von Qualitätsprüfungen validiert.

Weitere Aktualisierungen und Erweiterungen der OMF-Kartenpakete sollen künftig in regelmäßigen Abständen folgen. Bislang wurde allerdings noch kein offizieller Zeitplan diesbezüglich festgelegt.

Gegenpol zu Apple und Google

Lange Zeit war Google Maps ja der mit Abstand führende Anbieter in diesem Segment. Seit geraumer Zeit engagiert sich aber auch Apple diesbezüglich und bietet in Verbindung mit seinem Kartenmaterial ebenfalls verschiedene Optionen für Entwickler an.

Diese Woche erst konnten wir ja darüber berichten, dass Google seine Street-View-Ansichten in Deutschland aktualisiert hat und künftig regelmäßig mit neuem Bildmaterial hinterlegen will. Ausschlaggebend für diese Initiative Googles dürfte nicht zuletzt auch die Tatsache gewesen sein, dass Apple mit „Look Around“ seit noch nicht allzu langer Zeit ein mit Google Street View vergleichbares Angebot mit hochwertigen und aktuellen Bilder auch in Deutschland am Start hat.