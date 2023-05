Staranleger Buffett bezeichnet Apple als sein derzeit bestes Investment

Interessant sind die Einlassungen Buffetts insbesondere mit Blick auf die Zukunft Apples. Während gefühlt derzeit alle namhaften Konkurrenten versuchen, sich bestmöglich im neuen Marktbereich Künstliche Intelligenz zu platzieren, ist von Apple so gut wie gar nichts in dieser Richtung zu hören. Apple scheint sich stattdessen mit der für kommenden Monat erwarteten Mixed-Reality-Brille auf einen Bereich zu fokussieren, den andere Spieler längst wieder verlassen haben.

Der Chef der Investmentfirma Berkshire Hathaway, Warren Buffett, hat sich im Anlagegeschäft einen legendären Ruf erarbeitet. Seit 2016 zählt Apple nicht nur zu den Dauerempfehlungen des mittlerweile 93-Jährigen, die Apple-Aktie nimmt mit inzwischen 40 Prozent inzwischen auch den größten Teil der Investitionen von Berkshire ein. Bei der Hauptversammlung des Unternehmens am Wochenende hat Buffet sein Vertrauen in Apple einmal mehr bekräftigt.

