macOS 12: Rechner.app kann auch Währungen umrechnen

Der Rechner spuckt dann 878,423880938752026 als korrespondierenden Wert in Dänischen Kronen aus, verzichtet aber auf die Anzeige des Währungskürzels DKK. Mit einem weiteren Abstecher in die Menüleiste ( Darstellung > Nachkommastellen > 2 ) lässt sich das Rechenergebnis dann noch auf überschaubare 878,42 zusammen kürzen. Apples Rechner.app rundet hier automatisch auf bzw. ab.

Beispiel: Zeigt der Rechner den Wert 118 an, wird bei Umrechnungen von Euro in Dänische Kronen die 118 als Euro-Eingabewert interpretiert. Zum Umrechnen müsst ihr die Menüleiste benutzen und hier Umrechnen > Währung … > Umrechnen wählen.

Zum anderen verfügt die App über eine Funktion, die von vielen Anwendern immer wieder gern vergessen wird: in der kompakten und in der wissenschaftlichen Ansicht kann Apples Taschenrechner auch zum Umrechnen und Konvertieren von Einheiten eingesetzt werden. Dies beinhaltet neben Flächen, Geschwindigkeiten, Temperaturen und Längen auch Währungen.

