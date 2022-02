Netflix Filmvorschau 2022: Der offizielle Trailer ist da

Der Video-Streaming-Dienst Netflix hat seinen offiziellen Filmvorschau-Trailer für das laufende Jahr 2022 veröffentlicht und präsentiert auf knappen drei Minuten die anstehenden Spielfilm-Veröffentlichungen. Die in diesem Jahr im Wochenrhythmus um neue Krimis, Thriller, Komödien und Dramen ergänzt werden sollen.

Der Trailer steht sowohl in einer deutschen als auch in einer englischen Ausgabe zur Verfügung – wir haben euch im Anschluss einfach beide eingebettet, da viele Anwender inzwischen gar nicht mehr mit Synchronspuren zurecht kommen.

Im Pressebereich des Video-Streaming-Dienst hat Netflix ein fast 30-seitiges Dokument verlinkt, das wir den Filmverrückten unter euch zum Downloads empfehlen wollen.

Das Dokument listet alle Filme mit kurzer Synopsis, verlinkt (wo verfügbar) auf Bildmaterial und Hintergrund-Informationen und informiert über Regisseure, Produzenten und Besetzung.

Was uns direkt ins Auge gestochen ist:

Netflix selbst konzentriert sich beim Ausblick auf die Jahresvorschau vor allem auf die bekannten Namen im Lineup der zu erwartenden Spielfilme und schreibt:

Freuen Sie sich auf adrenalingeladene Action mit Ryan Gosling und Chris Evans in The Gray Man oder auf ein episches Sci-Fi-Abenteuer mit Halle Berry in The Mothership. Kehren Sie mit Daniel Craig in Rian Johnsons Knives Out 2 und mit Millie Bobby Brown und Henry Cavill in Enola Holmes 2 zum Tatort zurück. Lassen Sie sich auf doppeltes Vergnügen mit Adam Sandler (Hustle und Spaceman) und Jamie Foxx (Day Shift und They Cloned Tyrone) ein oder lachen Sie mit den Komikerduos Jonah Hill und Eddie Murphy (You People) sowie Kevin Hart und Mark Wahlberg (Me Time) um die Wette. Zudem erwartet Sie eine düstere Stop-Motion-Horrorkomödie von Jordan Peele und Keegan-Michael Key (Wendell & Wild).

Fühlen Sie sich mit Filmen für die ganze Familie wieder wie ein Kind mit Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Mark Ruffalo und Zoe Saldaña in The Adam Project. Unternehmen Sie eine fantastische Reise in den Animationsfilmen Das Seeungeheuer oder Schlummerland mit Jason Momoa in der Hauptrolle und in The School for Good and Evil mit Charlize Theron und Kerry Washington. Kinder können mit Lashana Lynch und Emma Thompson in Roald Dahls Matilda mitsingen.