Apple veröffentlicht macOS Big Sur 11.2 mit diversen Fehlerbehebungen

Knapp eine Woche nach den letzten Updates für Mobilgeräte hat Apple nun auch macOS Big Sur 11.2 zum Download freigegeben. Das Update verzichtet auf Funktionserweiterungen und kümmert sich vorrangig um Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen.

Allem voran sollten mit der neuen Version des Betriebssystems die von Anwendern und Entwicklern kritisierten Sonderrechte für Apple-Apps im Zusammenhang mit der Protokollierung von Netzwerk-Zugriffen wegfallen. Apple hatte das Betriebssystem so konzipiert, dass sich die eigenen Anwendungen an den Firewalls von Drittanbietern vorbeischleichen und in der Folge weder kontrolliert noch blockiert werden konnten. Mit der zweiten Beta-Version von macOS Big Sur 11.2 zeigte der Hersteller Einsicht und hat die Ausnahmeregeln entfernt. In der Folge sollten Apps wie Little Snitch oder LuLu wieder in gewohntem Umfang funktionsfähig sein.

Darüber hinaus soll macOS Big Sur 11.2 Apple zufolge die Bluetooth-Zuverlässigkeit verbessern und eine Reihe weiterer Probleme korrigieren. In Apples Update-Hinweisen finden die folgenden Punkte Erwähnung: