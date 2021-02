macOS 11.2 merkt sich die Größe von Dialogfenstern wieder

Über die laut Apple mit dem Update auf macOS Big Sur 11.2 verbundenen Fehlerbehebungen und Verbesserungen haben wir im Zusammenhang mit der Freigabe der neuen Software-Version bereits informiert. Im Stillen hat der Hersteller aber wohl noch an weiteren Kritikpunkten gefeilt, so merken sich beispielsweise die Dialogfenster in Programmen jetzt wieder eine vom Anwender vorgenommene Größenänderung.

Wir haben im Dezember über den mit dem vorherigen macOS-Update auf Big Sur 11.1 hinzugekommenen Fehler berichtet. So wurden die Dialogfenster beispielsweise beim Speichern von Dateien nicht nur für den Geschmack vieler Nutzer zu klein dargestellt, sondern auch eine manuelle Änderung der Fenstergrößte durch den Nutzer nicht gespeichert. In der Folge sind die Fenster immer wieder aufs Neue in der ursprünglichen, kleinen Version erschienen.

macOS Big Sur 11.2 schafft hier nun Abhilfe. Zwar wurde zuvor seitens des Apple Support bestritten, dass es sich bei den kleinen Fenstern um ein Fehlverhalten handle, doch scheinen sich die Entwickler hier eines Besseren besonnen zu haben und haben die Speicherfunktion für die vom Nutzer veränderte Fenstergröße wieder aktiviert.