macOS 10.15.6 bringt Virtualisierungs-Software zum Absturz

macOS Catalina 10.15.6 macht Probleme mit Virtualisierungs-Werkzeugen wie VMware oder VirtualBox. Insbesondere wenn länger mit virtuellen Maschinen gearbeitet wird, häufen sich die Nutzerberichte über Systemabstürze bzw. sogenannte „Kernel-Paniken“. Sofern noch nicht geschehen, sollten Nutzer, die auf den Einsatz von VM-Software angewiesen sind, die neueste Version von macOS Catalina nicht installieren.

Die Entwickler von VMware wollen das Problem in der aktuellen macOS-Version ausgemacht haben. Eine Fehlerbehebung muss demnach seitens Apple erfolgen:

We have narrowed down the problem to a regression in the com.apple.security.sandbox kext (or one of its related components) included in macOS 10.15.6 (19G73), and we have now filed a comprehensive report with Apple including a minimal reproduction case which should allow them to easily identify and address the issue.