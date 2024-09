Am 8. und 9. Oktober: Amazon kündigt Shopping-Event an

Dass Amazon den Oktober noch mal für ein Prime-Day-ähnliches Event nutzen würde, hatte sich bereits angedeutet. Jetzt stehen Zeitpunkt und Motto fest: Vom 8. bis 9. Oktober wird der Onlinehändlder für zahelende Prime-Mitglieder wieder exklusive Prime Deal Days anbieten.

Das 48-stündige Shopping-Event soll laut Amazon zahlreiche Rabatte auf Produkte aus verschiedenen Kategorien bieten, darunter Elektronik, Spielzeug, Haushaltsgeräte und Mode. Bekannte Marken wie Philips, Samsung, Playmobil, Boss und Tommy Hilfiger gehören zu den beworbenen Angeboten.

Wie immer gilt: Wer Hardware von Amazons Eigenmarken wie Eero, Ring oder Kindle benötigt, sollte mit der Order jetzt unbedingt noch bis zum Start der „Prime Deal Days“ warten. Vor allem die Eigenmarken Amazons sollte man nie zu den jeweiligen Listenpreisen bestellen.

Exklusive Angebote für Prime-Mitglieder

Amazon nutzt das Event als Zugpferd für sein Premium-Abo. So sind die Prime Deal Days nur für Mitglieder von Amazon Prime zugänglich. In einigen Städten wird zudem eine Same-Day-Lieferung angeboten. Alternativ können Bestellungen auch an Amazon Locker abgeholt werden.

Amazon hebt hervor, dass während der Prime Deal Days kontinuierlich neue Angebote freigeschaltet werden sollen. Prime-Mitglieder sollen dabei personalisierte Vorschläge erhalten, die auf ihren vorherigen Suchanfragen und gespeicherten Artikeln basieren. Zudem gibt es kuratierte Listen mit beliebten Produkten und aktuellen Trends.

Deal-Benachrichtigungen per Push und Alexa

Um das Einkaufserlebnis zu erleichtern, können Nutzer vorab Benachrichtigungen über Angebote einrichten. Diese Funktion ist über die Amazon-App verfügbar, in der die Prime Deal Days auf dieser Sonderseite zu finden sind. Sobald Angebote zu bestimmten Produkten verfügbar sind, werden die Kunden per Push-Nachricht informiert.

Auch Amazons Sprachassistentin Alexa soll helfen, Deals zu überwachen. Prime-Mitglieder können Alexa bitten, Produkte in den Warenkorb zu legen oder Wunschlisten zu aktualisieren. Sobald für ein Produkt ein Rabatt verfügbar ist, liefert Alexa eine Benachrichtigung aus.