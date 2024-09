macOS Sequoia ist da: Nicht alle Neuerungen lassen sich ausprobieren

Apple hat sein neues Mac-Betriebssystem macOS Sequoia veröffentlicht und stellt dieses über die Mac-Systemeinstellungen eures Macs jetzt zum Download bereit. Das Update bringt verschiedene Verbesserungen in den Bereichen Produktivität, Datensicherheit und Unterhaltung bieten.

Erweiterter Fenstermanager

Eine zentrale Neuerung von macOS Sequoia ist ein einfacher Fenstermanager, der es Nutzern ermöglicht, offene Programm-Fenster einfacher nebeneinander oder in den vier Quadranten des Bildschirms zu platzieren. Dies ist über Tastaturbefehle aber auch per Maus und Trackpad über das Menü steuerbar.

Vor dem Aufbau neuer FaceTime-Gespräche bietet macOS Sequoia jetzt eine sogenannte „Moderationsvorschau“, die es Anwendern ermöglichen soll, vor Videoanrufen genau zu sehen und zu entscheiden, welche Inhalte sie teilen werden.

Neue Passwörter-App

Im Bereich Datensicherheit gibt es jetzt endlich eine neue Passwörter-App, die sämtliche Anmeldedaten zentral speichert und eine sichere Synchronisierung über verschiedene Geräte anbietet. Gesicherte Passwörter müssen jetzt nicht mehr in den Systemeinstellungen gesucht werden.

Neu in Nachrichten

Auf dem Mac freut sich auch die Nachrichten-App Apples über neue Funktionen. So können Nutzer Textnachrichten nun für den Versand zu einem späteren Zeitpunkt planen und Textbereiche nach Belieben formatieren.

Kopfgesten für AirPods Pro

Wer an seinem Mac häufiger mit eingesetzten AirPods arbeitet, der kann sich über akustische Verbesserungen in macOS Sequoia freuen. So sollen AirPods Pro fortan eine fortschrittliche Stimmisolation bieten, um bei Anrufen Hintergrundgeräusche zu minimieren. Zudem wird es möglich sein, durch Nicken oder Kopfschütteln Siri-Befehle freihändig auszuführen – auch am Mac.

Karten- und Safari-Neuheiten für die USA

In der Karten-App werden detaillierte topografische Karten für Wanderer angeboten, die auch offline nutzbar sind. Diese stehen jedoch nur Anwendern in den USA zur Verfügung.

Auch in Safari gibt es Veränderungen, einige davon erreichen allerdings ebenfalls nur die USA. Die neue „Highlights“-Funktion etwa und auch der erweiterte Reader-Modus, der relevante Informationen einer Webseite zusammenfasst und um ein Inhaltsverzeichnis erweitert, um einen schnellen Überblick über Artikel zu geben, können in Deutschland (noch) nicht genutzt werden.

Die neue Safari-Vorschau für Webvideos, die es Nutzern ermöglichen soll, die Kontrolle über Videos zu behalten, während sie andere Inhalte durchsuchen, wird auf hiesigen Macs verfügbar sein.

Was ebenfalls fehlt: Die neueMöglichkeit des iPhone Mirroring, die es Anwendern erlaubt, den Bildschirm des iPhones auf dem Mac anzuzeigen und zu steuern.

Abgerundet wird das Update durch kleinere Verbesserungen in der Notizen-App, die unter anderem mathematische Gleichungen lösen kann, sowie in der Freeform-App, die eine flexiblere Organisation von Arbeitsflächen bietet.

Für Macs ab Baujahr 2017

Der iMac Pro (ab 2017), Mac mini (ab 2018), MacBook Pro (ab 2018), iMac (ab 2019), Mac Pro (ab 2019), MacBook Air (ab 2020) und Mac Studio (ab 2022) sind mit macOS Sequoia kompatibel.

Apples Beipackzettel im Wortlaut