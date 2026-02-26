MacBooks mit Touchscreen sollen „Dynamic Island“ bekommen

In diesem Jahr soll es dann tatsächlich soweit sein. Apple will im Herbst erstmals Mac-Modelle mit integriertem Touchscreen anbieten. Entsprechende Meldungen haben uns bereits im September erreicht und das Magazin Bloomberg legt jetzt mit konkreteren Informationen nach, die dem Bericht zufolge von mit der Angelegenheit vertrauten Personen stammen.

Apple will demnach keine Desktop-Geräte, sondern eine neue MacBook-Pro-Generation mit 14 und 16 Zoll großen OLED-Bildschirmen auszustatten. Diese Technik kommt bereits beim iPhone zum Einsatz und identisch dazu sollen auch die MacBooks mit Touchscreen nicht mit einer gewöhnlichen Aussparung für die Kamera („Notch“) ausgestattet sein, sondern über die Funktionserweiterung „Dynamic Island“ verfügen.

„Your arm want’s to fall off“: Steve Jobs über Touchscreens am Mac

Die Einführung solcher Geräte käme einer Grundlegenden Kursänderung bei Apple gleich. Über Jahre hinweg hatte das Unternehmen Touchscreens bei Laptops skeptisch beurteilt. Mit der zunehmenden Verbreitung entsprechender Geräte im Windows-Umfeld und einer stärkeren Vereinheitlichung der eigenen Softwareplattformen scheint sich hier nun allerdings etwas zu ändern.

Touch als ergänzende Eingabeform

Bezüglich der möglichen Einsatzbereiche für mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm ausgestattete MacBooks ist man sich auch ohne eine offizielle Ankündigung der Geräte schon weitgehend einig. Apple wird ein solches Notebook keinesfalls als Ersatz für das iPad positionieren. Die Touch-Bedienung ist vielmehr als zusätzliche Eingabemöglichkeit zu verstehen, beispielsweise zum Vergrößern von Inhalten oder beim Scrollen. Nutzer dürften weiterhin in erster Linie mit Tastatur und Trackpad oder Maus arbeiten und Touch-Eingaben nur dort einsetzen, wo dies sinnvoll ist.

Erste Vorbereitungen in „Liquid Glass“

Die Benutzeroberfläche soll sich dabei dynamisch an die jeweilige Eingabeform anpassen. Wird ein Element per Finger berührt, sollen größere Bedienelemente und kontextbezogene Menüs als Option erscheinen. Bei der klassischen Maus- oder Trackpad-Bedienung soll dagegen die gewohnte Darstellung erhalten bleiben. Mit „Liquid Glass“ vorgenommene Anpassungen von macOS seien teils als Vorbereitung für diese Funktion zu verstehen. Beispielsweise durch größere Abstände zwischen Bedienelementen und Schieberegler, die sich leichter mit dem Finger bedienen lassen.