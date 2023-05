Gemeinsam gegen Qualcomm: Apple und Broadcom kooperieren

Dem Vernehmen nach will sich Apple schon länger aus der Abhängigkeit von Qualcomm lösen. Die Funkchips des amerikanischen Chipfertigers sind bislang in jedem iPhone anzutreffen und sorgten bislang für verlässliche Umsätze. Qualcomm soll der Funkchip-Fertigung für das iPhone bislang etwa 22 Prozent seines Jahresgewinns zu verdanken haben und so zuletzt rund 10 Milliarden US-Dollar im Jahr verdient haben.

Damit scheint Cupertino nun auch offiziell zu besiegeln, was sich bereits zu Jahresbeginn abzeichnete: Apple will sich aus der Abhängigkeit von den 5G-Chips aus dem Hause Qualcomm lösen und perspektivisch auf 5G-Technologie aus eigener Produktion setzen.

