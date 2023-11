Amazons Black-Friday-Angebot: In diesem Jahr mit Preisgarantie

Offiziell läuft Amazons diesjährige Black-Friday-Woche noch bis zum 27. November, also bis zum Ende dieser Kalenderwoche. Mehr noch als in den vorangegangenen Jahren punktet die Black-Friday-Woche 2023 mit zahlreichen durchaus sehenswerten Aktionsangeboten – auf Highlights aus der Technologie-Ecke machen wir euch auf ifun.de aufmerksam, sobald entsprechende Deals live gehen. Zuletzt etwa gestern mit dem Motor-Schloss Tedee Go, den smarten Beleuchtungsprodukten von Govee und den Aktionspreisen von Roborock.

Automatische Differenzerstattung

Was viele Anwender nicht auf dem Radar haben: In diesem Jahr bietet Amazon im Laufe der Black-Friday-Woche eine automatische Differenzerstattung an, mit der Käufern die Sorge genommen werden soll, die derzeit angebotenen Produkte könnten im Laufe der kommenden Tage noch günstiger werden.

Sollten die momentan veranschlagten Angebotspreise bis zum 4. Dezember weiter sinken, dann überweist Amazon den Differenzbetrag automatisch auf die Kundenkonten der frühen Besteller. Einzige Einschränkung: Die automatische Differenzerstattung wird nur für solche Produkte angeboten, bei denen Amazon selbst als Verkäufer aufgeführt ist. Mehr dazu hier.

Verlängertes Rückgaberecht

Die automatische Differenzerstattung flankiert das verlängerte Rückgaberecht, das Amazon aktuell gewährt. Wer im Laufe der Black-Friday-Woche oder im anschließenden Dezember bestellt, erhält für alle Bestellungen ein verlängertes Rückgaberecht bis zum 31. Januar 2024.

Die Rückgabefristen gelten dabei nicht nur für die von Amazon verkauften Produkte, sondern auch für viele Angebote von Drittanbietern und werden grundsätzlich auf der jeweiligen Produktseite gesondert aufgeführt. In der Regel tauchen die Detail-Informationen hier unter den „Jetzt kaufen“-Tasten auf und geben dort konkrete Rückgabefristen mit Terminen an.