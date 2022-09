MacBook Pro schnell laden: Drittanbieter-Netzteile kleiner und günstiger

Hyper bietet das neuen Netzteil in den USA zum Preis von 129,99 Dollar an. Im Lieferumfang sind neben dem US-Stecker auch Adapter für die EU, Großbritannien und Australien enthalten, sodass sich das Zubehör länderübergreifend verwenden lässt.

Während das schnelle Laden bei iPhone & Co. mittlerweile mehr oder weniger Standard ist, bestätigt auf den Mac bezogen hier eher noch die Ausnahme die Regel. Wir erinnern uns: Apple hat die Funktion mit dem MacBook Pro mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße im vergangenen Jahr eingeführt und mit dem neuen MacBook Air M2 nun bereits das dritte Notebook im Programm, dessen Akku sich in nur 30 Minuten im besten Fall um die Hälfte wieder aufladen lässt.

