YouTube unterstützt jetzt 5.1-Surround-Sound auf Apple TV

YouTube bietet die Möglichkeit zur Wiedergabe von 5.1 Surround-Sound für ausgewählte Geräte bereits seit geraumer Zeit an, Apple TV stand bislang noch nicht auf dieser Liste. Darüber hinaus lässt sich die Surround-Option von YouTube dem offiziellen Support-Dokument zufolge auch auf allen 4K-Fernsehgeräten ab Baujahr 2021, Chromecast mit Google TV und der PlayStation 5 verwenden – neben Apple TV wurden hier aktuell auch Fire-TV-Geräte hinzugefügt. Falls man die 5.1-Wiedergabe nicht nutzen will, ist in den Einstellungen der Videos ist jeweils eine Option zum Deaktivieren vorhanden.

