MacBook Pro mit Touchscreen soll deutlich leichter werden

Wenn Apple am 13. Oktober tatsächlich ein besonderes Event zur Präsentation seiner restlichen Herbst-Neuheiten plant, müssten heute oder spätestens morgen die Einladungen zu der Veranstaltung eintrudeln. Die in diesem Zusammenhang erwarteten Neuerungen sind eigentlich zu groß für eine schlichte Ankündigung per Pressemitteilung.

Natürlich bleibt die Möglichkeit, dass Apple nächste Woche gar nichts vorstellt. Davon gehen wir allerdings nicht aus. Eher wäre zu erwarten, dass wir auf die wirklich großen Neuerungen noch etwas länger warten müssen.

Touchscreen als große Mac-Premiere

Das angeblich spätestens im November erhältliche MacBook Pro mit Touchscreen wäre auf jeden Fall ein Paukenschlag, für den sich der neue Apple-Chef John Ternus sicher gerne ein weiteres Mal in diesem Jahr auf die Bühne stellt. Apple soll damit nun wahrmachen, was die Unternehmensleitung zuvor über viele Jahre hinweg komplett abgetan hat. Das kommende MacBook Pro soll der erste Mac sein, der sich über einen Touchscreen bedienen lässt.

Der Journalist Mark Gurman hat die von ihm in der vergangenen Woche genannten Details nun ergänzt. So habe er in Erfahrung gebracht, dass die kommenden MacBook-Pro-Modelle auch deutlich leichter sein werden als die Geräte der aktuellen Generation. Apple habe dafür den Innenaufbau überarbeitet, Komponenten verkleinert und neu angeordnet. Besonders beim 16-Zoll-Modell soll die Gewichtsreduzierung deutlich ausfallen. Apple gibt das Gewicht des aktuellen MacBook Pro mit 16 Zoll Bildschirmgröße je nach Prozessorvariante mit 2,14 oder 2,15 Kilogramm an. Mit einem 14-Zoll-Bildschirm ist das MacBook Pro dagegen gut ein halbes Kilogramm leichter.

Smarthome-Hub und weitere Hardware erwartet

Darüber hinaus wird in diesem Monat auch noch die Vorstellung des seit Langem von Apple erwarteten Smarthome-Hub erwartet. Wenn die Prognosen zutreffen, wird Apple sein Hardware-Portfolio zudem um neue Modelle des HomePod mini und Apple TV erweitern.