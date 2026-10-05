Bluetti reduziert Elite-Powerstations und Fridgepower

Bluetti begleitet die für ab morgen bei Amazon laufenden Prime-Angebote mit einer eigenen Aktion. Der auf Powerstations und Solarspeicher spezialisierte Hersteller bietet eine Auswahl seiner Geräte mit bis zu 42 Prozent Preisnachlass an. Beim Blick auf die Angebote muss man allerdings aufmerksam sein. So werden die Preise teils ohne Mehrwertsteuer angezeigt. Eine Befreiung ist allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Für mehr Überblick kann man auch den Bluetti-Store bei Amazon besuchen. Dort werden die Aktionspreise jeweils inklusive Steuer angezeigt. Ein Teil der enthaltenen Produkte ist im Rahmen der Aktion zum bisherigen Bestpreis zu haben.

Mini-Powerstation für 199 Euro

Beispielsweise bekommt man die hier von uns vorgestellte Mini-Powerstation Bluetti Elite 30 V2 mit 288 Wattstunden Kapazität zum Preis von 199 Euro.

Das in verschiedenen Farben erhältliche Gerät lässt sich mit einem Gewicht von 4,3 kg und Abmessungen von 25 × 18 × 17 Zentimetern gut transportieren. Neben mehreren USB-Anschlüssen ist auch eine AC-Steckdose verbaut, die maximal 600 Watt Dauerleistung bereitstellt.

Aufgetankt wird die Elite 30 innerhalb von 70 Minuten an der Steckdose. Alternativ lässt sich das Gerät wie die meisten Bluetti-Powerstations über ein Solarpanel und die vorhandene XT60-Buchse laden..

Modelle zwischen 1000 und 3000 Wattstunden

Im Rahmen seiner Prime-Days-Aktion bietet Bluetti auch leistungsfähigere Powerstations günstiger an. Das Modell Elite 100 V2 verfügt über eine Kapazität von 1.024 Wattstunden und ist zum Preis von 499 Euro erhältlich. Die Bluetti Elite 200 mit 2.074 Wattstunden Kapazität kostet aktuell 899 Euro. Für die Bluetti Elite 300 mit 3.014 Wattstunden Kapazität werden aktuell 1.399 Euro fällig.

Auch die seit kurzer Zeit erhältliche Bluetti Fridgepower wird im Rahmen der Aktion so günstig wie noch nie angeboten. Wir haben die Notstromlösung für Kühlschränke und andere Haushaltsgeräte hier vorgestellt. Der flache Akku verfügt über eine Kapazität von 2.016 Wattstunden und kann mithilfe von Zusatzmodulen auf bis zu 8.064 Wattstunden erweitert werden. Direkt bei Bluetti ist das Grundgerät aktuell für 999 Euro erhältlich.