Neuer Chip, weniger Zubehör
MacBook Pro M5: Speicheroptionen wachsen, Lieferumfang schrumpft
Mit dem gestern offiziell vorgestellten M5 Chip hat Apple sein 14 Zoll großes MacBook Pro technisch weiterentwickelt, nimmt gleichzeitig aber auch kleinere Änderungen beim Lieferumfang und der Konfiguration vor.
Speicheroptionen wachsen
Der neue Prozessor bietet nicht nur eine schnellere CPU- und GPU-Leistung, sondern auch eine erhöhte Speicherbandbreite von nun 153 GB/s. Neu ist zudem ein dedizierter Neural Accelerator pro GPU-Kern, der vor allem KI-Aufgaben direkt auf dem Gerät beschleunigen soll.
Das M5-Modell erlaubt erstmals bis zu 4 TB SSD-Speicher in der 14-Zoll-Klasse. Das Vorgängermodell mit M4-Chip war hier auf 2 TB begrenzt. Ansonsten bleiben Display, Gehäusemaße, Kamera, Anschlussausstattung und Audiosystem unverändert. Auch der gemeinsame Arbeitsspeicher kann weiterhin mit 16, 24 oder 32 GB konfiguriert werden.
Die wichtigsten Änderungen:
- Neuer M5 Chip mit 10‑Core CPU, 10‑Core GPU und Neural Accelerator pro GPU‑Kern
- Erhöhte Speicherbandbreite von 120 GB/s (M4) auf 153 GB/s (M5)
- Maximale SSD‑Kapazität steigt von 2 TB auf 4 TB
- Netzteil nicht mehr standardmäßig im Lieferumfang
- Optimierte Performance bei KI‑Workloads und Grafikaufgaben
- Unverändertes Design mit identischen Abmessungen und Anschlüssen
Lieferumfang schrumpft
Ein kleiner, aber für Käufer relevanter Unterschied zeigt sich beim Lieferumfang: Während das M4-Modell noch mit Apples 70-Watt-Netzteil ausgeliefert wurde, fehlt dieses nun beim neuen Modell mit M5-Prozessor. Rechnet man mit Apples Preisen, ein Verlust von immerhin 65 Euro. Für das schnelle Laden empfiehlt Apple jetzt ein USB‑C Netzteil mit mindestens 96 Watt Leistung, das im Apple Store für 85 Euro angeboten wird.
Beide Modelle unterstützen die Apple-Intelligence-Funktionen, die ab macOS Tahoe verfügbar sind, sowie hardwarebeschleunigtes Raytracing und die AV1-Videodekodierung.
Im Alltag dürften sich die Unterschiede ,wenn überhaupt, also vor allem bei KI-gestützten Anwendungen, rechenintensiver Medienbearbeitung und in der maximalen Speicherkonfiguration bemerkbar machen.
100 Euro günstiger als das M4
Der Einstiegspreis für das neue 14” MacBook Pro mit M5 liegt bei 1.799 Euro. Zum Vergleich: Im Vorjahr musste für die Basisausführung noch 1.899 Euro auf den Tresen gelegt werden. Aktuell ist das Vorgängermodell mit M4 Pro Chip und mit 24 GB Arbeitsspeicher sowie 512 GB SSD-Speicher für 2.019 Euro statt 2.399 Euro erhältlich.
Bei einem Laptop das Netzteil weglasseb, das find ich schon wirklich frech…
Kannste doch von den gesparten 100 € dazukaufen.
Naja wenn man es per USB-C an einen Monitor anschließt wird es dort geladen. Ansonsten hat doch jeder mindestens ein USB Ladegerät bereits zu Hause oder eh eins mit mehreren Lade Ports..
Kann ich mit meinem USB-C Ladegerät für mein Smartphone auch den Mac laden???
Kannst mit jedem USB-C Ladegerät den Mac laden, wenn es genug Watt liefert.
Ich nehme regelmäßig einen 45W-Charger für mein MacBook Pro. Man muss sich halt im Klaren darüber sein, dass, wenn das Gerät sehr stark ausgelastet ist, es gut sein kann, dass 45W nicht mehr ausreichen und sich das MacBook dann entlädt. Um sicherzugehen, sollten es wahrscheinlich schon eher 60W sein. Aber im Idle-Zustand über Nacht ist auch ein Low Wattage-Charger kein Problem.
Ganz deiner Meinung. Finde ich auch nicht recht. Zumindest kann durch die „gesparten“ 100 € eines dazu gekauft werden, und die Dritthersteller-Ladegeräte mit MagSafe-Anschluss sind günstiger als die von Apple. Im besten Fall hat man bereits ein Ladegerät und holt sich nur das MagSafe-Kabel oder verwendet den USB-C-Anschluss zum Aufladen.
@chilacho Das Magsafe auf USB-C Kabel ist im Lieferumfang enthalten
Das MagSafe Kabel ist ja weiterhin dabei
Das MacBook ist also zusätzliche 35 € billiger geworden.
15€, wenn man Apples empfohlenes Netzteil nimmt.
Nein, das kostete vorher auch bereits 20 € Aufpreis.
Also das finde ich geht gar nicht…. und ist in meinen Augen Blödsinn.
Die Dinger sind so schon recht teuer und ein Netzteil ist Minimum für mich.
Für dich vielleicht. Für alle anderen besteht jetzt die Wahl, nicht für ein Netzteil zu bezahlen, dass dann ungenutzt im Karton bleibt, weil sie bereits ein halbes Dutzend andere USB-C-Netzteile haben. Und genau das war ja das Ziel, USB-C überall zu haben: damit man eben gerade nicht mehr überall Netzteile beilegen muss. Kauf’s doch einfach dazu, alle anderen freuen sich über die Ersparnis.
Das Gerät wird 100€ billiger. Dafür kannst du dir ein entsprechendes Netzteil kaufen…Durch das Weglassen wird vermutlich die Verpackung kleiner und somit der Fußabdruck beim Transport. Sehe das eher als Vorteil und nicht als Nachteil
Sehe ich komplett anders. Die Original-Netzteile verstauben bei mir sinnlos im Schrank. Entweder der Rechner hängt eh am Dock, dass auch den Strom liefert oder unterwegs habe ich ein Mehrfachnetzteil dabei, was problemlos alle Geräte bespielen kann. Selbst zuhaue kommt bei Bedarf das Mehrfachnetzteil zum Einsatz. Wozu soll ich mir mit Einzelnetzteilen die Steckdosen zupflastern? Die auch erst mal ausreichend vorhanden sein müssten…
Und wenn ich nicht brauche, warum soll ich es dann bezahlen und verrotten lassen? Nachhaltig ist anders.
Was ist denn aus den Pro und Max-Versionen der Prozessoren geworden? Gibt es diese Unterscheidung nicht mehr?
Die werden dann später kommen. Sie starten erstmal mit den Basismodellen. :) Vielleicht ändern sie auch die Strategie und veröffentlichen die Pro&Max Produkte im Frühjahr oder so
Da das 16 Zoll Modell noch nicht aktualisiert wurde, kommt diese Woche bestimmt noch etwas … ;-))
Kommen erst nächstes Jahr mit neuem Fertigungsprozess.
Der Sinn an USB-C Netzteilen ist ja die universelle Austauschbarkeit und das ist gut so!
Eventuell hat man ja schon eins und somit ist das ressourcenschonend.
Bravo Apple!
Exakt
Dazu fällt einem echt nichts mehr ein.
Doch, weil Apple die Einsparung an den Kunden weiter gibt. Also wirklich Bravo Apple!
Das finde ich ok. Soll aber auch auf der Verpackung sagen ab wieviel Watt weil ich habe schon Leute gesehen die ein MacBook mit ihr iPhone Ladegerät (20w) aufladen weil es USB-C auch kann :/
Für 1.799 € noch eine 512 GB SSD ausliefern und nun das Netzteil weglassen.
Für Apple sind die Kunden nicht mehr im Mittelpunkt.
Es war schon immer der Umsatz im Vordergrund. Aber langsam wird’s echt absurd.
News for you: Der Umsatz steht bei JEDER Firma im Vordergrund. Firmen sind keine sozialen Entitäten, sondern haben nur einen Zweck.
Sag das mal Fraenk, die machens nämlich anders
Dann kauf’s halt nicht.
Das fehlende Netzteil ist sinnvoll. Was bringt ein Standard-Anschluss bzgl. Vermeidung von Elektro-Müll, wenn dennoch alles weiter beigelegt wird.
Mein Netzteil vom Air M4 liegt auch noch Originalverpackt im Karton, weil genug USB-C Netzteile mit genug Power vorhanden sind.
Wenn ich mir die Kommentare hier anschaue, ist das ressourcenschonende Mindset selbst 2025 noch nicht überall angekommen.
Die Diesel-Dieters sind zwar am aussterben, sind es aber noch nicht.
Diesel Dieter vermisst immer noch das vollwertige 25-40kg schwere Ersatzrad im Kofferraum. ;-)
Bin kein Diesel Dieter, aber diese Reifen Repairkits sind absoluter Müll. Das später wieder von der Felge bekommen wenn du nen neuen Gummi drauf ziehen willst ist echt mist
Das Weglassen des Netzteils finde ich gut. Das meines alten MBP aus 2016 liegt noch unberührt in der Verpackung, das meines aktuellen MBP mit M3 Pro genauso. Es hält ja niemanden auf ein 70 oder 96W Netzteil für 65€ bzw 85€ dazu zu bestellen. Wird ja beim Bestellvorgang auch angeboten und hat dann den gleichen Preis wie vorher – bzw. sogar noch ein paar EUR günstiger.
Ist wenigstens das verdammte Kabel dabei?
Ja ist es. Lässt sich auch selbst in wenigen Sekunden herausfinden :)
@Max
Überfordere ihn nicht.
Ja ist es
In ein paar Jahren bekommt man die Produkte wahrscheinlich nicht mal mehr zusammengebaut und muss quasi nur als Bastelset. Kleber ist zu teuer
Interessant, wieviele Leute hier weder lesen noch rechnen können.
Aber aufregen geht immer :)
Genau das hab ich mir auch gedacht. Aber die Artikel stellen das auch immer als total fies hin und alle springen auf den Zug auf weill.. naja, weder lesen noch rechnen halt. Die Redaktionen könnten aber auch mal schreiben: MacBook mit M5 ist 35 € günstiger als das M4-Modell.
Gibt halt nicht so viel Klicks.
Mal was anderes, kommen noch mehr Geräte(z.B. Apple TV), oder war es das nun mit den neuen Geräten?