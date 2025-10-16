MacBook Pro M5: Speicheroptionen wachsen, Lieferumfang schrumpft

Mit dem gestern offiziell vorgestellten M5 Chip hat Apple sein 14 Zoll großes MacBook Pro technisch weiterentwickelt, nimmt gleichzeitig aber auch kleinere Änderungen beim Lieferumfang und der Konfiguration vor.

Speicheroptionen wachsen

Der neue Prozessor bietet nicht nur eine schnellere CPU- und GPU-Leistung, sondern auch eine erhöhte Speicherbandbreite von nun 153 GB/s. Neu ist zudem ein dedizierter Neural Accelerator pro GPU-Kern, der vor allem KI-Aufgaben direkt auf dem Gerät beschleunigen soll.

Das M5-Modell erlaubt erstmals bis zu 4 TB SSD-Speicher in der 14-Zoll-Klasse. Das Vorgängermodell mit M4-Chip war hier auf 2 TB begrenzt. Ansonsten bleiben Display, Gehäusemaße, Kamera, Anschlussausstattung und Audiosystem unverändert. Auch der gemeinsame Arbeitsspeicher kann weiterhin mit 16, 24 oder 32 GB konfiguriert werden.

Die wichtigsten Änderungen:

Neuer M5 Chip mit 10‑Core CPU, 10‑Core GPU und Neural Accelerator pro GPU‑Kern

mit 10‑Core CPU, 10‑Core GPU und Neural Accelerator pro GPU‑Kern Erhöhte Speicherbandbreite von 120 GB/s (M4) auf 153 GB/s (M5)

von 120 GB/s (M4) auf 153 GB/s (M5) Maximale SSD‑Kapazität steigt von 2 TB auf 4 TB

steigt von 2 TB auf 4 TB Netzteil nicht mehr standardmäßig im Lieferumfang

nicht mehr standardmäßig im Lieferumfang Optimierte Performance bei KI‑Workloads und Grafikaufgaben

bei KI‑Workloads und Grafikaufgaben Unverändertes Design mit identischen Abmessungen und Anschlüssen

Lieferumfang schrumpft

Ein kleiner, aber für Käufer relevanter Unterschied zeigt sich beim Lieferumfang: Während das M4-Modell noch mit Apples 70-Watt-Netzteil ausgeliefert wurde, fehlt dieses nun beim neuen Modell mit M5-Prozessor. Rechnet man mit Apples Preisen, ein Verlust von immerhin 65 Euro. Für das schnelle Laden empfiehlt Apple jetzt ein USB‑C Netzteil mit mindestens 96 Watt Leistung, das im Apple Store für 85 Euro angeboten wird.

Beide Modelle unterstützen die Apple-Intelligence-Funktionen, die ab macOS Tahoe verfügbar sind, sowie hardwarebeschleunigtes Raytracing und die AV1-Videodekodierung.

Im Alltag dürften sich die Unterschiede ,wenn überhaupt, also vor allem bei KI-gestützten Anwendungen, rechenintensiver Medienbearbeitung und in der maximalen Speicherkonfiguration bemerkbar machen.

100 Euro günstiger als das M4

Der Einstiegspreis für das neue 14” MacBook Pro mit M5 liegt bei 1.799 Euro. Zum Vergleich: Im Vorjahr musste für die Basisausführung noch 1.899 Euro auf den Tresen gelegt werden. Aktuell ist das Vorgängermodell mit M4 Pro Chip und mit 24 GB Arbeitsspeicher sowie 512 GB SSD-Speicher für 2.019 Euro statt 2.399 Euro erhältlich.