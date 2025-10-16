ONLYOFFICE: Version 9.1 bringt PDF-Editor und schnellere Tabellen

Mit Version 9.1 erweitert ONLYOFFICE seinen Dokumenteneditor unter anderem um neue Funktionen zur Bearbeitung von PDF-Dateien. Nutzer können nun sensible Inhalte dauerhaft unkenntlich machen. Dafür stehen ein Redaktionswerkzeug sowie eine gezielte Such- und Löschfunktion bereit, mit der auch ganze Seiten entfernt werden können.

Ergänzt wird dies durch neue Möglichkeiten zur Kommentierung, darunter Formen wie Pfeile, Rechtecke und Verbindungslinien, die sich in Farbe und Größe anpassen lassen.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Diagramme direkt in PDF-Dokumente einzufügen. Auch SmartArt-Grafiken lassen sich jetzt anzeigen und bearbeiten. Dadurch wird die Bearbeitung visuell strukturierter Inhalte in PDF-Dateien direkt innerhalb der Anwendung möglich.

Leistungsverbesserungen im Tabelleneditor

Die Tabellenkalkulation in ONLYOFFICE Docs 9.1 wurde technisch überarbeitet. Funktionen wie VLOOKUP, HLOOKUP und XLOOKUP liefern nun bis zu viermal schneller Ergebnisse. Gleichzeitig wurde der Speicherbedarf bei der Verarbeitung großer Datenmengen reduziert. Neue Filteroptionen bei Pivot-Tabellen erleichtern zudem die Auswertung von Zeitreihen. Weitere Änderungen betreffen das Layout: Formatierte Tabellen erhalten nun eine eigene Registerkarte zur Gestaltung, und Tabellenblätter lassen sich per Doppelklick umbenennen.

Texte, Tabellen, Folien und PDFs: Alle wichtigen Office-Apps in einem Fenster

Darüber hinaus wurde die Anzeige aktiver Argumente beim Eingeben von Formeln verbessert. Auch interaktive Bedienelemente wie Listenfelder und Auswahlboxen können jetzt geöffnet und genutzt werden.

Neues für Präsentationen und Dokumente

Neben PDF- und Tabellenbearbeitung bringt das Update auch neue Funktionen in Präsentations- und Textdokumenten. In Präsentationen wurde die Verwaltung von Masterfolien in eine eigene Registerkarte ausgelagert. In Textdokumenten lassen sich nun Abschnittsumbrüche einfügen. Diagramme können direkt aus eingebetteten Excel-Dateien geöffnet werden, ohne dass eine separate Zwischenspeicherung erforderlich ist.

Neu ist auch die Unterstützung weiterer Dateiformate, darunter HEIF-Bilder, MathML-Formeln sowie Konvertierungen von PDF und PPTX zu Textdateien. Auf Serverseite steht Administratoren künftig ein zentrales Dashboard zur Verfügung, das einen Überblick über Systemstatus und Konfigurationen bietet. Der komplette Beipackzettel der neuen Version lässt sich hier einsehen.

ONLYOFFICE lässt sich von Privatnutzer kostenlos einsetzen. Ihr Geld verdienen die ONLYOFFICE-Macher mit der Bereitstellung von Serverkomponenten, die die Nutzung des Office-Paketes im Team, in Gruppen und in Unternehmen ermöglichen.

Im Mac App Store ist Version 9. 1 noch nicht erhältlich, dürfte aber in Kürze auch über Apple Software-Kaufhaus bereitgestellt werden.