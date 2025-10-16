ifun.de — Apple News seit 2001. 44 876 Artikel

Neue Werkzeuge zur Bearbeitung von PDF-Dateien

ONLYOFFICE: Version 9.1 bringt PDF-Editor und schnellere Tabellen
Artikel auf Mastodon teilen.
2 Kommentare 2

Mit Version 9.1 erweitert ONLYOFFICE seinen Dokumenteneditor unter anderem um neue Funktionen zur Bearbeitung von PDF-Dateien. Nutzer können nun sensible Inhalte dauerhaft unkenntlich machen. Dafür stehen ein Redaktionswerkzeug sowie eine gezielte Such- und Löschfunktion bereit, mit der auch ganze Seiten entfernt werden können.

Onlyoffice Update

Ergänzt wird dies durch neue Möglichkeiten zur Kommentierung, darunter Formen wie Pfeile, Rechtecke und Verbindungslinien, die sich in Farbe und Größe anpassen lassen.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Diagramme direkt in PDF-Dokumente einzufügen. Auch SmartArt-Grafiken lassen sich jetzt anzeigen und bearbeiten. Dadurch wird die Bearbeitung visuell strukturierter Inhalte in PDF-Dateien direkt innerhalb der Anwendung möglich.

Only Office Starter

Leistungsverbesserungen im Tabelleneditor

Die Tabellenkalkulation in ONLYOFFICE Docs 9.1 wurde technisch überarbeitet. Funktionen wie VLOOKUP, HLOOKUP und XLOOKUP liefern nun bis zu viermal schneller Ergebnisse. Gleichzeitig wurde der Speicherbedarf bei der Verarbeitung großer Datenmengen reduziert. Neue Filteroptionen bei Pivot-Tabellen erleichtern zudem die Auswertung von Zeitreihen. Weitere Änderungen betreffen das Layout: Formatierte Tabellen erhalten nun eine eigene Registerkarte zur Gestaltung, und Tabellenblätter lassen sich per Doppelklick umbenennen.

Onlyoffice Main Fenster

Texte, Tabellen, Folien und PDFs: Alle wichtigen Office-Apps in einem Fenster

Darüber hinaus wurde die Anzeige aktiver Argumente beim Eingeben von Formeln verbessert. Auch interaktive Bedienelemente wie Listenfelder und Auswahlboxen können jetzt geöffnet und genutzt werden.

Neues für Präsentationen und Dokumente

Neben PDF- und Tabellenbearbeitung bringt das Update auch neue Funktionen in Präsentations- und Textdokumenten. In Präsentationen wurde die Verwaltung von Masterfolien in eine eigene Registerkarte ausgelagert. In Textdokumenten lassen sich nun Abschnittsumbrüche einfügen. Diagramme können direkt aus eingebetteten Excel-Dateien geöffnet werden, ohne dass eine separate Zwischenspeicherung erforderlich ist.

Neu ist auch die Unterstützung weiterer Dateiformate, darunter HEIF-Bilder, MathML-Formeln sowie Konvertierungen von PDF und PPTX zu Textdateien. Auf Serverseite steht Administratoren künftig ein zentrales Dashboard zur Verfügung, das einen Überblick über Systemstatus und Konfigurationen bietet. Der komplette Beipackzettel der neuen Version lässt sich hier einsehen.

ONLYOFFICE lässt sich von Privatnutzer kostenlos einsetzen. Ihr Geld verdienen die ONLYOFFICE-Macher mit der Bereitstellung von Serverkomponenten, die die Nutzung des Office-Paketes im Team, in Gruppen und in Unternehmen ermöglichen.

Im Mac App Store ist Version 9. 1 noch nicht erhältlich, dürfte aber in Kürze auch über Apple Software-Kaufhaus bereitgestellt werden.

Laden im App Store
‎ONLYOFFICE Documents
‎ONLYOFFICE Documents
Entwickler: Ascensio System SIA
Preis: Kostenlos
Laden

16. Okt. 2025 um 11:05 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 44.876 weitere hätten wir noch.
    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Hat jemand schonmal FreeOffice mit OnlyOffice verglichen?

    • Ja, ich fand FreeOffice optisch ansprechender, aber auch verspielter. Onlyoffice ist steriler. Letztlich bin ich nach wie vor bei Microsoft Office, da ich mich für Makros etc. einfach nicht mit Java anfreunden kann und nur MS Office VBA unterstütz.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44876 Artikel in den vergangenen 8759 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven