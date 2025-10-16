DockProfiles: Mac-App verwaltet individuelle Dock-Layouts

Mit DockProfiles steht Mac-Nutzerinnen und -Nutzern ein neues Werkzeug zur Verfügung, das den Wechsel zwischen unterschiedlichen Dock-Anordnungen erleichtert. Die Anwendung erlaubt es, für verschiedene Nutzungsszenarien wie Arbeit, Spiele oder kreative Aufgaben jeweils eigene Dock-Profile anzulegen und mit einem Klick zu aktivieren.

Statt das Dock jedes Mal manuell anpassen zu müssen, genügt ein Profilwechsel, um die passenden Apps, Ordner oder Weblinks in der gewohnten Reihenfolge und Darstellung zu laden.

Die App greift dabei auf offizielle Programmierschnittstellen von macOS zurück und verändert keine Systemdateien. Beim ersten Start wird automatisch ein Standard-Profil gesichert, zu dem sich jederzeit zurückkehren lässt. Die Anwendung funktioniert vollständig offline und speichert alle Einstellungen lokal auf dem Mac.

Funktionsweise und Konfiguration

Die Bedienung erfolgt über eine klassisch gestaltete macOS-Oberfläche, ergänzt durch ein Menüleisten-Icon. Für jedes Profil können Anwendungen, Ordner oder Webseiten hinterlegt werden. Web-Links lassen sich dabei samt Icon direkt hinzufügen, vergleichbar mit der „Zum Dock hinzufügen“-Funktion von Safari. Alternativ können eigene Symbole und Farben gewählt werden, etwa für ein visuell einheitliches Arbeitsumfeld. Die Reihenfolge der Elemente lässt sich per Drag & Drop anpassen.

Ein Klick auf „Apply Dock“ aktiviert das gewählte Profil sofort. Die Umstellung erfolgt live, ohne dass die Apps neu gestartet werden müssen. Über die Seitenleiste lassen sich bereits angelegte Profile verwalten oder neue hinzufügen. DockProfiles ist als eigenständige App erhältlich und wird nicht über den Mac App Store vertrieben. Beim ersten Öffnen muss die Anwendung daher über das Kontextmenü und die Systemeinstellungen manuell freigegeben werden.

Der Anwendung wird nach dem „Zahl, was du willst“-Verfahren angeboten, verlangt keinen Mindestpreis und ist entsprechend sowohl für 0 Euro erhältlich als auch für 25 Euro oder mehr.