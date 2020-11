Mit Apple M1: MacBook Air und MacBook Pro weitgehend baugleich

Direkt im Anschluss an die gestrige Vorstellung der neuen Macs mit Apple-Prozessoren hat Cupertino nicht nur die offizielle Vergleichs-Übersicht aktualisiert, mit deren Hilfe ihr unter anderem das alte Intel-MacBook Air mit dem neuen M1-Modell vergleichen könnt, sondern auch die technischen Spezifikationen aller drei neuen M1-Modelle freigegeben.

Der Abstecher lohnt sich auch nach einer bereits getätigten Bestellung noch. So listen die technischen Daten unter anderen die Details, die beim Anschluss externer Monitore an die neuen Modelle berücksichtigt werden müssen.

Grafik-Ausgabe mit minimalen Differenzen

Das MacBook Pro 13″ versteht sich demnach auf ein externes Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz und bindet dies via der DisplayPort-Ausgabe über USB‑C ein. Gleiches gilt für das Mac Air 13″. Auch hier lässt sich ein externes Display mit einer Auflösung von bis zu 6K bei 60 Hz betreiben – mit einem Unterscheid: Während das MacBook Pro die VGA-, HDMI-, DVI- und Thunderbolt-2-Ausgabe mit entsprechenden Adaptern unterstützt, verzichtet das MacBook Air auf die DVI-Ausgabe.

Weitgehend Baugleich

Ein minimaler Unterschied. Davon gibt es in diesem Jahr erstaunlich viele. So drängt sich dem Betrachter beinahe der Eindruck auf, dass das leicht besser ausgestattete MacBook Air 13″ (ab 1.363,70 Euro) und das reguläre MacBook Pro 13″ (ab 1.412,45 Euro) fast auf das gleiche Logic-Board setzen könnten und sich in erster Linie durch Touch Bar und Gehäuseform unterscheiden.

Die Prozessor-Kenndaten sind identisch, die Anschlüsse ebenfalls, Arbeitsspeicher und SSD-Platz lassen sich bei beiden Maschinen in gleichem Maße aufrüsten. Wer schon bislang kein Freund der Touch Bar war, hat mit dem MacBook Air nun eine gangbare Alternative zum MacBook Pro.