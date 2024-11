MacBook Pro, iMac, Mac mini: Neues Sortiment begeistert Rezensenten

Einen Tag vor dem offiziellen Verkaufsstart der neuen iMac- und MacBook-Pro-Modelle, die ab morgen in Apples Filialgeschäften mitgenommen werden können und gleichzeitig auch in die Zustellung gehen werden, hat Apple die Sperrfristen für Influencer, Medien- und Pressevertreter fallen lassen.

Kritik gab es für den neu platzierten Standby-Schalter des Mac mini

MacBook Pro gerne mit Nanotexturglas

Die Meinungen der ersten Rezensenten fallen dabei durchweg positiv aus. Zudem scheint ein Konsens zu bestehen, was die neue Nanotexturglas-Option angeht, die sich beim iMac für einen Aufpreis von 230 Euro und beim MacBook Pro für 170 Euro zur Bestellung hinzufügen lässt.

Das Nanotexturglas wird einhellig für Anwender empfohlen, die es häufig mit verschiedenen Lichtverhältnissen zu tun haben. Das blendfreie Display des neuen MacBook wird als großer Vorteil der neuen Zusatzoption hervorgehoben, da der Bildschirm so auch in weniger gut beleuchteten Umgebungen optimal genutzt werden kann. Wer hin und wieder auch im Freien arbeiten muss, sollte die Mehrkosten offenbar in Kauf nehmen.

Der M4-Chip im neuen MacBook Pro zeigt im Einsatz (erwartbar) deutliche Verbesserungen gegenüber dem M3. Auch bei anspruchsvollen Spielen bleibt die Bildwiedergabe flüssig und ohne visuelle Störungen, was die M4-Leistung für verschiedene Einsatzbereiche attraktiv macht. Die neuen Chips liefern nicht nur Spitzenwerte in Benchmarks, sondern machen sich auch im Alltag als deutlich schneller bemerkbar. Die neue Mindestausstattung von 16 Gigabyte Arbeitsspeicher wird als überfällig bewertet.

iMac mit Top-Kamera

Auch beim iMac wird das Nanotexturglas sehr positiv bewertet, insbesondere für seine Fähigkeit, Reflexionen effektiv zu reduzieren. Die leichte Streuung des Lichts kann zwar den Kontrast minimal mindern, doch soll dies in normalen Lichtverhältnissen kaum bemerkbar sein.

Allerdings können preisbewusste Nutzer wohl auf die Option verzichten: Der Mehrwert der Nanotextur-Beschichtung zeigt sich besonders bei Geräten, die häufiger in unterschiedlichen Umgebungen und unter wechselnden Lichtverhältnissen verwendet werden, und scheint bei stationären iMacs weniger notwendig.

Der neue M4-Chip bringt dem iMac eine deutliche Leistungssteigerung von etwa 25 Prozent gegenüber dem M3, was in Benchmark-Tests deutlich wird. Zusätzlich hat Apple die Frontkamera des iMacs auf 12 Megapixel mit Center-Stage-Funktionalität aufgerüstet, was erstmals eine automatische Zentrierung des Benutzers in Videoanrufen ermöglicht – ohne zusätzliche Hardware wie das Studio Display. Die Rezensenten loben die Qualität der Kamera, die gestochen scharfe Videotelefonie ermöglicht und mit der Schreibtischansicht nun auch eine gleichzeitige Sicht auf Gesprächspartner und Schreibtischoberfläche bietet.

Einen Daumen hoch gibt es für die „nice to have“-Neuerungen wie den Support von zwei externen Bildschirmen, die Thunderbolt-4-Unterstützung an allen USB-C-Anschlüssen der höheren Konfigurationen und das überarbeitete Zubehör.

Mac mini top, aber der Schalter…

Der neu gestaltete Mac mini erhielt zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt ein neues Design und überzeugt durch ein kompaktes Gehäuse und neue Frontanschlüsse.

Die Rezensenten begrüßen die zwei USB-C-Ports auf der Vorderseite, die das Anschließen von Geräten erleichtern. Allerdings stößt die Verlagerung des Standby-Schalters auf die Geräteunterseite auf gemischte Meinungen, wirklich praktisch ist der neue Platz nicht.

Der Mac mini ist mit den neuen M4- und M4-Pro-Chips von Apple ausgestattet, die eine Leistungssteigerung von bis zu 45 Prozent im Vergleich zu ihren Vorgängern bieten. Die Tests zeigen beeindruckende Ergebnisse in Benchmarks und Gaming-Performance: Spiele wie „Lies of P“ laufen flüssig in hohen Einstellungen bei 1.440p mit 60 fps. Auch bei KI-Anwendungen wie Transkriptionen zeigt der M4 seine Stärken und erledigt Aufgaben deutlich schneller als ältere Modelle.

Insgesamt ist der neue Mac mini eine vielseitige Desktop-Option, jedoch bleibt unklar, welches Marktsegment Apple konkret anvisiert. Die Rezensenten sehen ihn als ideale Wahl für Nutzer, die ihren eigenen Bildschirm wählen möchten, aber nicht in ein teureres Studio-Display oder einen iMac investieren wollen. Besonders im Unternehmensbereich könnte der neue Mac mini durch sein kompaktes und leistungsstarkes Design auf Interesse stoßen.