Easy Ethernet Icon: Netzwerkstatus in der Mac-Menüleiste

Easy Ethernet Icon ist eine neue Anwendung für die Mac-Menüleiste und erlaubt es Nutzern, den Status ihrer Netzwerk-Verbindung auf einen Blick auszumachen. Die Open-Source-Anwendung ist einfach gestaltet und zeigt in der Menüleiste ein Symbol an, das den aktuellen Verbindungsstatus auf einen Blick erkennen lässt.

Easy Ethernet Icon

Der in Deutschland ansässige Entwickler Felix Blom betont, dass die Anwendung speziell für Nutzer konzipiert sei, die eine unkomplizierte Überwachung ihrer Ethernet-Verbindung wünschen. Dabei stehe die Wahl zwischen verschiedenen Symbolstilen. Dies können wahlweise im macOS- oder Windows-Look angezeigt werden. Zudem besteht die Option, die App automatisch beim Systemstart auszuführen. Die Anwendung soll laut Entwickleraussagen effizient arbeiten und wenig Systemressourcen beanspruchen. Die Applikation selbst ist kleiner als ein Megabyte.

Voraussetzung für die Nutzung der App ist das macOS-Betriebssystem ab Version 13.5. Der Installationsprozess ist simpel gehalten: Nach dem Download der Anwendung soll diese lediglich in den „Programme“-Ordner verschoben und durch Doppelklick gestartet werden. Sollte es bei der Ausführung zu Sicherheitswarnungen kommen, könne dies in den Systemeinstellungen unter „Sicherheit & Datenschutz“ umgangen werden.

Über das Menüleistensymbol können Anwender dann den aktuellen Verbindungsstatus prüfen, die Netzwerkeinstellungen öffnen, die Anwendung konfigurieren oder diese beenden. Für technisch versierte Anwender besteht die Option, die Anwendung selbst aus dem Quellcode zu kompilieren. Hierfür ist ein Mac mit Xcode in Version 14 oder neuer erforderlich.

Wired Buddy als Alternative

Wer mit dem Easy Ethernet Icon noch nicht ganz zufrieden ist, der schau sich Wired Buddy an. Auch Wired Buddy ist eine Open-Source-App für Mac-Nutzer Ethernet-Verbindung. Die Anwendung ermöglicht es ab macOS 13, den Status der Ethernet-Verbindung direkt in der Mac-Menüleiste zu überwachen und bietet dafür anpassbare Symbole, die bei Verbindungsproblemen ausgegraut werden.

Zudem zeigt Wired Buddy die aktuelle IP-Adresse an und erlaubt es, die App so einzustellen, dass sie beim Systemstart automatisch gestartet wird. Die Benutzer können das Symbol in der Menüleiste und das Dock-Icon anpassen sowie die IP-Anzeige ausblenden. Eine farbliche Hinterlegung des Status ermöglicht eine schnelle visuelle Prüfung der Verbindung.