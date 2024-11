MagentaTV: Neuer MegaStream-Tarif integriert Apple TV+

Ab dem kommenden Dienstag (dies ist der 12. November) bietet die Deutsche Telekom mit dem neuen MagentaTV MegaStream-Tarif ein aufgewertetes Bündel aus Fernsehen und Streaming-Diensten für 30 Euro pro Monat an – Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+ ist zukünftig mit von der Partie.

Telekom bündelt TV und Streaming-Dienste

Neben linearem Fernsehen sind im MagentaTV MegaStream-Tarif die Streaming-Dienste Apple TV+, Disney+, Netflix und RTL+ enthalten.

Neukunden erhalten den Tarif im Aktionszeitraum bis zum 3. Februar 2025 für 25 Euro pro Monat. Der Sonderpreis gilt dabei während der ersten 24 Monate im Tarif. Zusätzlich sollen die ersten sechs Monate kostenfrei angeboten werden, wodurch insgesamt Einsparungen von bis zu 700 Euro möglich sind.

Die Telekom richtet sich damit an alle, die ihre verschiedenen Streaming-Abos in einem einzigen Paket bündeln möchten. Der neue MegaStream-Tarif ist unabhängig von einem Telekom-Internetanschluss buchbar und kann somit auch über andere Internetanbieter genutzt werden. Für Telekom-Kunden ist das Angebot in den MagentaZuhause-Tarifen sowie künftig auch in den Glasfaser-Tarifen verfügbar.

Bestandskunden erhalten kostenfreies Apple TV+

Auch für bestehende Kunden des bisherigen MagentaTV MegaStream-Tarifs bietet die Telekom im Rahmen ihres Treueprogramms Magenta Moments eine Erweiterung um Apple TV+ an. Im Aktionszeitraum können Bestandskunden Apple TV+ sechs Monate kostenfrei nutzen, ohne dass eine Kündigung erforderlich ist – das Abo endet automatisch.

Mit dem neuen MagentaTV MegaStream-Tarif schafft die Telekom ein umfangreiches Paket aus linearem Fernsehen und beliebten Streaming-Diensten, jeweils mit den Standard-Abos ohne Werbung. Die lange Vertragslaufzeit von 24 Monaten wirkt jedoch abschreckend und lässt die Flex-Tarife in unseren Augen deutlich attraktiver wirken.