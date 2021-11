„Klick durch Tippen“: Apple-Trackpads unter Monterey unzuverlässig

macOS Monterey sorgt offenbar dafür, dass die „Klick durch Tippen“-Funktion von Apples Trackpads unzuverlässig wird. Wir haben nicht nur mehrere Leserberichte diesbezüglich erhalten, sondern können den Fehler auch selbst nachvollziehen.

Das Problem tritt sowohl beim integrierten Trackpad der MacBooks als auch bei dem von Apple separat angebotenen Magic Trackpad auf und äußert sich so, dass ein Tippen auf das Trackpad nicht immer zuverlässig als Klick registriert wird. Besonders häufig tritt der Fehler dann auf, wenn ein „Klick durch Tippen“ in Verbindung mit einem Tastendruck ausgeführt wird – beispielsweise das „Befehl-Klick“ in Safari, um einen Link in einem neuen Tab zu öffnen.

Eine Google-Suche nach der englischen Umschreibung „Tab to Click“ in Verbindung mit macOS Monterey bestätigt, dass es sich hierbei keineswegs um Einzelfälle handelt. In Apples Supportforen finden sich mittlerweile mehrere Threads zu diesem Thema (1, 2, 3).

Softwarefehler wahrscheinlich

Die Tatsache, dass der Fehler bei den meisten Nutzern erst seit macOS Monterey auftritt legt nahe, dass Apple dem Problem mit einem Softwareupdate begegnen kann. Der Fehler ist auch längst bei Apple gemeldet, wurde bislang aber nicht offiziell bestätigt. Nutzerberichten zufolge waren die Aussetzer aber auch schon in frühen Beta-Versionen von macOS Monterey ein Thema.

Ein Zusammenhang zu vergleichbaren Problemen unter früheren Versionen von macOS lässt sich derzeit nicht herstellen. Zwar machten vergleichbare Berichte auch schon unter macOS Big Sur die Runde, hier schien die Zahl der Betroffenen im Gegensatz zur den aktuellen Berichten jedoch in der Tat ausgesprochen gering zu sein. Zudem spricht für einen direkten Zusammenhang zu macOS Monterey, dass sich mittlerweile mehrere Nutzer so beeinträchtigt durch den Fehler sahen, dass sich zurück auf macOS Big Sur gewechselt sind und ihre Trackpads unter dieser Systemversion eigenen Angaben zufolge wieder vollständig fehlerfrei nutzen können.