MacBook Neo: Tool beseitigt Mauszeiger-Verzögerungen unter macOS

Für Besitzer des MacBook Neo steht ein ungewöhnliches Tool gegen verzögerte Bewegungen des Mauszeigers bereit. Ein Entwickler hat ein kleines Skript veröffentlicht, das den bereits häufiger beobachten Cursor-Lag auf Apples Einstiegs-MacBook entschärfen soll. Die Verzögerungen treten nach Nutzerberichten unter anderem an Bildschirmrändern sowie in Terminal-Fenstern auf und sollen auch unter macOS 26.5 noch bestehen.

Das hier veröffentlichte Hilfswerkzeug verfolgt einen ungewöhnlichen Ansatz. Es nimmt mithilfe von ScreenCaptureKit alle zehn Sekunden einen einzelnen Bildschirmpixel auf und verwirft die Daten anschließend wieder. Dadurch bleibt ein bestimmter Grafikpfad dauerhaft aktiv, ohne dass nennenswerte Daten auf die SSD geschrieben werden. Nach der Freigabe der Bildschirmaufnahme arbeitet die Anwendung unauffällig im Hintergrund. Ein Entwicklerkonto oder Xcode werden für die Erstellung nicht benötigt. Das bereitgestellte Skript kompiliert die Anwendung direkt mit dem Swift-Compiler.

Wechsel zwischen Hardware- und Software-Cursor

Technisch deutet vieles darauf hin, dass die Verzögerungen beim Wechsel zwischen einem direkt von der Hardware dargestellten Cursor und einem durch den WindowServer bereitgestellten Software-Cursor entstehen. In diesem Fall wird der Mauszeiger nicht mehr unabhängig vom restlichen Bild ausgegeben, sondern Teil der gesamten Bildkomposition. Dadurch können zusätzliche Abstimmungen zwischen Grafikprozessor, Display-Controller und Energiemanagement erforderlich werden.

Eine endgültige Ursache lässt sich ohne Einblick in Apples interne Implementierung allerdings nicht belegen. Der veröffentlichte Workaround ist deshalb eher als praktische Umgehung eines Fehlers denn als dessen Behebung zu bewerten.

Dass sich viele Nutzer überhaupt mit einer solchen Lösung beschäftigen, zeigt die Bedeutung des Problems. Der Mauszeiger ist die unmittelbarste Verbindung zwischen Nutzer und System. Bereits kurze Verzögerungen lassen einen ansonsten schnellen Rechner träger wirken, obwohl die eigentliche Rechenleistung davon nicht betroffen ist.

Als weitere Übergangslösung wird vereinzelt empfohlen, die Cursorgröße in den macOS-Einstellungen zu verändern. Die Erfahrungen fallen jedoch unterschiedlich aus. Während dies in einzelnen Fällen ausreicht, berichten andere Nutzer, dass nur eine deutlich größere Cursor-Darstellung oder der neue Pixel-Workaround eine spürbare Verbesserung bringt.

MacBook Neo: Spärlicher RAM definiert Leistungsgrenzen

Ob Apple den Fehler bereits auf dem Schirm hat und in einem kommenden Update von macOS beseitigt, ist bislang nicht bekannt.