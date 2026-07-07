Safari öffnet KI-Agenten den Browser: Neues MCP-Werkzeug vorgestellt

Apple erweitert die experimentelle Version von Safari um eine neue Funktion für Webentwickler. Mit der Safari Technology Preview 247 führt das Unternehmen einen sogenannten Safari MCP-Server ein. Die Abkürzung steht für „Model Context Protocol“. Dahinter verbirgt sich eine Schnittstelle, über die KI-gestützte Entwicklungswerkzeuge direkt mit einem geöffneten Safari-Fenster kommunizieren können.

Bislang mussten Entwickler Fehler häufig selbst im Browser untersuchen oder einer KI Screenshots und Problembeschreibungen liefern. Der neue Ansatz ermöglicht es kompatiblen KI-Agenten, selbst auf Informationen aus dem Browser zuzugreifen. Dazu gehören unter anderem die Seitenstruktur, Netzwerkanfragen, Konsolenausgaben und Bildschirmaufnahmen. Dadurch kann die KI Fehler eigenständig analysieren und in vielen Fällen auch passende Korrekturen vorschlagen.

Apple reagiert damit auf die zunehmende Verbreitung von KI-Werkzeugen in der Softwareentwicklung. Während sich diese bislang vor allem auf den Quellcode stützten, erhalten sie nun Einblick in das tatsächliche Verhalten einer Webseite innerhalb von Safari.

Fehleranalyse und Tests vereinfacht

Der MCP-Server stellt dafür zahlreiche Funktionen bereit. KI-Agenten können neue Browser-Tabs öffnen, Webseiten laden, JavaScript ausführen oder Elemente auf einer Seite anklicken und Formulare ausfüllen. Auch Netzwerkaktivitäten lassen sich auswerten und Screenshots automatisch erstellen.

Neben der klassischen Fehlersuche unterstützt die Schnittstelle weitere Aufgaben. Entwickler können prüfen, ob Webseiten in Safari korrekt dargestellt werden, Leistungsprobleme analysieren oder typische Barrierefreiheitsfehler erkennen lassen. Die KI überprüft beispielsweise fehlende Beschriftungen für Bedienelemente oder unzureichende Farbkontraste. Ebenso kann sie verschiedene Zustände einer Anwendung kontrollieren, etwa den Ablauf eines Bestellvorgangs oder die Anzeige bestimmter Seitenelemente.

Der eigentliche Entwicklungsablauf bleibt dabei weitgehend unverändert. Statt den Browser manuell zu bedienen, genügt eine kurze Anweisung an den KI-Agenten, der anschließend die notwendigen Prüfungen selbst übernimmt.

Für die Nutzung ist zunächst die aktuelle Safari Technology Preview erforderlich. Nach dem Aktivieren der Entwickleroptionen lässt sich der MCP Server mit kompatiblen Werkzeugen wie Claude, Codex oder anderen Clients verbinden, die das „Model Context Protocol“ unterstützen.