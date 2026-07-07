HomeKit: Apple koppelt KI-Funktionen an das 2-TB-iCloud-Abo

Mit macOS 27 Golden Gate erweitert Apple die Home-App um mehrere KI-gestützte Funktionen für HomeKit Secure Video. Wie aus den aktuellen Update-Notizen der gestern Abend freigegebenen Beta 3 hervorgeht, stehen diese Neuerungen allerdings nur Nutzern zur Verfügung, die mindestens das 2-TB-Abonnement von iCloud+ abgeschlossen haben. Die Vorgabe gilt gleichermaßen für iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 Golden Gate.

Bereits zur Entwicklerkonferenz WWDC hatte Apple angekündigt, dass einzelne Funktionen von Apple Intelligence ein kostenpflichtiges iCloud+-Abo voraussetzen werden. Welche Tarifstufe dafür erforderlich ist, ließ das Unternehmen damals jedoch offen. Erst mit den jetzt veröffentlichten Release Notes der dritten Beta wird deutlich, dass für die neuen KI-Funktionen der Home-App ausschließlich das größte iCloud+-Paket freigeschaltet wird.

Zusammenfassungen und Suche in natürlicher Sprache

Die neuen Funktionen richten sich an Nutzer von HomeKit Secure Video. Die Home-App kann Bewegungsereignisse künftig automatisch in kurzen Texten zusammenfassen, Aufnahmen mehrerer Kameras zu einem gemeinsamen Ereignis bündeln und wichtige Sequenzen hervorheben. Darüber hinaus lässt sich das Videomaterial per natürlicher Sprache durchsuchen. Statt einzelne Clips manuell durchzugehen, können Anwender etwa nach Personen, Fahrzeugen oder bestimmten Ereignissen suchen.

Nach Angaben von Apple erfolgt die Verarbeitung der Aufnahmen sowohl direkt auf kompatiblen Geräten als auch über die hauseigene Private Cloud Compute Infrastruktur. Dieses Konzept soll die lokale Verarbeitung mit Cloud-Ressourcen kombinieren, ohne vollständige Videoaufnahmen dauerhaft auf externe Server auszulagern.

Videodaten bleiben vom Speicherplatz ausgenommen

HomeKit Secure Video setzt bereits heute ein kostenpflichtiges iCloud+-Abonnement voraus. Während das 50-GB-Paket eine Kamera unterstützt und das 200-GB-Abo bis zu fünf Kameras verwalten kann, erlaubt die 2-TB-Variante eine unbegrenzte Anzahl kompatibler Kameras. Künftig schaltet sie zusätzlich die neuen Apple-Intelligence-Funktionen frei.

Am bisherigen Speichermodell ändert sich dabei nichts. Die in HomeKit Secure Video abgelegten Kameraaufnahmen werden weiterhin nicht auf das gebuchte iCloud-Speicherkontingent angerechnet. Nutzer können den vollständigen 2-TB-Speicherplatz daher weiterhin für Fotos, Backups und andere Dateien verwenden, obwohl die Videoaufzeichnungen in Apples Cloud gesichert werden.