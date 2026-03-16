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Kompakt mit 1 kWh Kapazität

Delta 3 Classic: Neue mobile Stromstation von EcoFlow
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Der Hersteller EcoFlow hat mit der Delta 3 Classic eine neue tragbare Powerstation im Programm. Das Gerät verfügt über eine Speicherkapazität von rund einer Kilowattstunde und ist laut der Ankündigung des Unternehmens vor allem für Nutzer gedacht, die eine vergleichsweise leistungsstarke mobile Stromversorgung suchen, ohne auf größere und erweiterbare Systeme zurückgreifen zu müssen.

Ecoflow Delta 3 Classic 1

Die Nennleistung der EcoFlow Delta 3 Classic beträgt 1.800 Watt und lässt sich kurzzeitig auf bis zu 3.600 Watt erweitern. Damit lässt sich eine breite Palette elektrischer Geräte betreiben, darunter tragbare Kühlboxen, Kochgeräte oder Kaffeemaschinen. Als typische Einsatzbereiche nennt der Anbieter neben Camping und Reisen mit dem Wohnmobil insbesondere auch das Arbeiten im Freien.

AC-Steckdosen und USB

Neben zwei AC-Steckdosen stehen zwei Anschlüsse für USB-C zur Verfügung, von denen einer bis zu 100 Watt und der andere bis zu 30 Watt an verbundene Geräte liefert. Über eine zusätzlich vorhandene USB-A-Buchse können Geräte mit bis zu 18 Watt versorgt werden.

Die Delta 3 Classic verfügt über eine Schnellladefunktion und kann darüber innerhalb von etwa 45 Minuten zu rund 80 Prozent gefüllt werden. Neben der Aufladung über eine Steckdose kann der Akku des Geräts auch mithilfe von Solarmodulen oder einer Autosteckdose wieder aufgefüllt werden.

Ecoflow Delta 3 Classic 3

12 Kilogramm und kompakte Maße

Das Gewicht der EcoFlow Delta 3 Classic wird vom Hersteller mit 12 Kilogramm angegeben. Dank ihrer kompakten Abmessungen von 39,8 x 20 x 28,3 Zentimetern sei die Powerstation gut für den Transport im Auto oder Wohnmobil geeignet. Über eine begleitende Smartphone-App lässt sich der Ladezustand überwachen und verschiedene Funktionen der Powerstation steuern.

EcoFlow bietet die Delta 3 Classic zum Einführungspreis von 549 Euro an. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Gerät liegt bei 599 Euro.
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16. März 2026 um 09:04 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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  • Klingt erst mal wie die Delta 3 plus – wo liegt der Unterschied?

  • Heftig wieviele Modelle EcoFlow auf den Markt wirft und bei älteren Geräten nach nichtmal 3 Jahren den EOL Status ausruft. In der Facebook Gruppe sind die User sehr enttäuscht und es besteht aktuell eine komische Stimmung dort

  • Mit Wechselrichter dazu nochmal 50€ weniger.
    Muss man nicht verstehen

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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