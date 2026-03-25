Drei neue Multiroom-Lautsprecher vorgestellt
Angriff auf Sonos: Denon bringt neuen Home 200, 400 und 600
Der Audiohersteller Denon hat seine Home-Serie um drei neue Modelle ergänzt. Mit dem Denon Home 200, 400 und 600 richtet sich das Unternehmen an Nutzer, die kabellose Lautsprecher flexibel in verschiedenen Räumen einsetzen möchten. Die Geräte sind ab sofort im Handel erhältlich und bauen auf dem bestehenden Multiroom-System rund um die HEOS-Plattform auf.
Zur Erinnerung: Sonos will seine Neuvorstellungen, den Sonos Play und den Sonos Era 100 SL, Ende des Monats in den Handel bringen.
Drei Modelle für unterschiedliche Raumgrößen
Die neue Serie deckt verschiedene Einsatzbereiche ab. Der kompakte Denon Home 200 ist für kleinere Räume konzipiert und setzt auf jeweils drei integrierte Treiber und Verstärker. Für größere Räume positioniert Denon den Home 400, der mit sechs Treibern arbeitet und zusätzlich nach oben abstrahlende Lautsprecher nutzt. Dadurch soll der Klang breiter im Raum verteilt werden.
An der Spitze steht der Denon Home 600. Das Modell kombiniert acht Treiber mit einem integrierten Subwoofer-System. Zwei gegenüberliegende Tieftöner übernehmen die Basswiedergabe, ergänzt durch Hoch- und Mitteltöner sowie weitere nach oben gerichtete Komponenten. Alle drei Lautsprecher unterstützen Dolby Atmos Music und sollen damit eine räumlichere Klangdarstellung ermöglichen.
Die Lautsprecher sind Teil des HEOS-Ökosystems und lassen sich mit weiteren kompatiblen Geräten kombinieren. Laut Hersteller können bis zu 64 Komponenten in 32 Zonen eingebunden werden. So kann Musik synchron in mehreren Räumen abgespielt oder individuell gesteuert werden.
Multiroom-System und flexible Verbindungsmöglichkeiten
Die Steuerung erfolgt über eine App, die auch den Zugriff auf Streaming-Dienste ermöglicht. Zusätzlich stehen klassische Verbindungsoptionen wie WLAN, Bluetooth, USB-C und AUX zur Verfügung. Damit lassen sich die Geräte sowohl kabellos als auch kabelgebunden nutzen.
Beim Design setzt Denon auf zurückhaltende Formen und Materialien, die sich in Wohnräume einfügen sollen. Stoffbespannungen, Aluminium-Elemente und reduzierte Bedienelemente prägen das Erscheinungsbild. Die Modelle werden in den Farbvarianten Stone und Charcoal angeboten. Die Preisempfehlungen liegen bei 349 Euro für den Denon Home 200, 499 Euro für den Home 400 und 699 Euro für den Home 600.
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Die können nur gewinnen… Sonos ist nur noch Schrott.
In den 80igern hatte ich mir von meinem Ferienarbeitsgehalt einen Yamaha Verstärker und einen CD-Player von Denon gekauft. Top Geräte. Von Denon selbst habe ich gefühlt eine Ewigkeit nichts mehr gehört. Schön wenn sie auch wieder mitmischen. Drücke die Daumen
Denon ist doch gerade am AV-Receiver markt voll am start
Das waren noch Zeiten die 80.90 er mit Kenwood Yamaha Denon Schneider …
Hat jemand Erfahrung, wie es mit der Integration in Home Assistent steht? Kann ich da über HEOS Sprachausgaben machen? Wie sieht es mit einem Wecker aus? Für beides ist bislang SONOS im Einsatz.
Ich hab umgestellt und sehe keinen nennenswerten Unterschied im Funktionsumfang. Außer das die Denon mehr Eingabequellen haben und meiner Meinung nach ausgewogener klingen.
Wecker gibt es auf jeden Fall, Sprachausgabe nutze ich nicht deshalb kann ich dazu nix sagen.
Die sehen gut aus, aber der Denon Home 200 hat einen ganz schön saftigen Preis.
Für etwas mehr bekommt man ja 2 x Sonos Era 100/ SL.
Was mich auch damals zu Sonos getrieben hat, die Apps der anderen Hersteller sollen noch schlechter sein.
Die Heos App ist ok. Was aber super schlecht ist, ist die Integration der Streaming Anbieter und es fehlt halt Apple Music
Puh die Preise. Hab noch vor kurzem bei der Mediamarkt Aktion den 550 für 350€ und den 150 für 170€ bekommen. Sonst find ich die neuen ganz spannend. Aber die müssen noch einiges im Preis fallen, bis sie attraktiv werden.
Ich steuere für Musik über AirPlay meine HomePods und auch meinen Denon 2800 Receiver, reicht. Bei den Preisen wird einem ja schwindelig.