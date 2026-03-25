Angriff auf Sonos: Denon bringt neuen Home 200, 400 und 600

Der Audiohersteller Denon hat seine Home-Serie um drei neue Modelle ergänzt. Mit dem Denon Home 200, 400 und 600 richtet sich das Unternehmen an Nutzer, die kabellose Lautsprecher flexibel in verschiedenen Räumen einsetzen möchten. Die Geräte sind ab sofort im Handel erhältlich und bauen auf dem bestehenden Multiroom-System rund um die HEOS-Plattform auf.



Zur Erinnerung: Sonos will seine Neuvorstellungen, den Sonos Play und den Sonos Era 100 SL, Ende des Monats in den Handel bringen.

Drei Modelle für unterschiedliche Raumgrößen

Die neue Serie deckt verschiedene Einsatzbereiche ab. Der kompakte Denon Home 200 ist für kleinere Räume konzipiert und setzt auf jeweils drei integrierte Treiber und Verstärker. Für größere Räume positioniert Denon den Home 400, der mit sechs Treibern arbeitet und zusätzlich nach oben abstrahlende Lautsprecher nutzt. Dadurch soll der Klang breiter im Raum verteilt werden.

An der Spitze steht der Denon Home 600. Das Modell kombiniert acht Treiber mit einem integrierten Subwoofer-System. Zwei gegenüberliegende Tieftöner übernehmen die Basswiedergabe, ergänzt durch Hoch- und Mitteltöner sowie weitere nach oben gerichtete Komponenten. Alle drei Lautsprecher unterstützen Dolby Atmos Music und sollen damit eine räumlichere Klangdarstellung ermöglichen.

Die Lautsprecher sind Teil des HEOS-Ökosystems und lassen sich mit weiteren kompatiblen Geräten kombinieren. Laut Hersteller können bis zu 64 Komponenten in 32 Zonen eingebunden werden. So kann Musik synchron in mehreren Räumen abgespielt oder individuell gesteuert werden.

Multiroom-System und flexible Verbindungsmöglichkeiten

Die Steuerung erfolgt über eine App, die auch den Zugriff auf Streaming-Dienste ermöglicht. Zusätzlich stehen klassische Verbindungsoptionen wie WLAN, Bluetooth, USB-C und AUX zur Verfügung. Damit lassen sich die Geräte sowohl kabellos als auch kabelgebunden nutzen.

Beim Design setzt Denon auf zurückhaltende Formen und Materialien, die sich in Wohnräume einfügen sollen. Stoffbespannungen, Aluminium-Elemente und reduzierte Bedienelemente prägen das Erscheinungsbild. Die Modelle werden in den Farbvarianten Stone und Charcoal angeboten. Die Preisempfehlungen liegen bei 349 Euro für den Denon Home 200, 499 Euro für den Home 400 und 699 Euro für den Home 600.

PDF-Downloads