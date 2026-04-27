Das MacBook Neo ist jetzt in beiden Ausstattungsvarianten mit glatt 100 Euro Preisabschlag erhältlich. In Deutschland bieten die Versandhändler Amazon und Galaxus seit dem vergangenen Monat erhältliche Apple-Notebook zu neuen Bestpreisen ab 599 Euro an.

Damit bekommt man das MacBook Neo bereits rund 50 Tage nach seiner Vorstellung bis zu 14 Prozent unter dem von Apple angesetzten Preis. Bei Apple selbst muss man für das Gerät noch 699 Euro beziehungsweise 799 Euro bezahlen.

Beliebteste Farbvariante eingeschränkt verfügbar

Während die günstigere Variante des Notebooks in allen Farben zum neuen Bestpreis erhältlich ist, muss man bei der von uns empfohlenen Version mit Touch ID je nach Farbe teilweise etwas mehr bezahlen. Die Ausführungen in Indigo-Blau, Rosa und Silber bekommt man für 699 Euro und damit ebenfalls 100 Euro unter dem von Apple veranschlagten Preis. Die zitrusfarbene Version scheint derweil klar am beliebtesten zu sein und ist derzeit nur bei Galaxus mit nennenswertem Preisnachlass erhältlich.

Während das MacBook Neo in beiden Ausführungen auf einen iPhone-Prozessor vom Typ A18 Pro setzt und damit beim Arbeitsspeicher auf 8 GB begrenzt ist, profitieren Käufer der Touch-ID-Variante zudem von einer doppelten Speicherkapazität. Statt 256 GB sind bei der teureren Version standardmäßig 512 GB SSD-Speicher enthalten.

Touch-ID als Kaufargument für die große Version

Mit dem reduzierten Speicherplatz dürften viele Nutzer in der von Apple angepeilten Zielgruppe zurechtkommen. Das Fehlen des Fingerabdrucksensors schränkt den Bedienkomfort des Notebooks unserer Einschätzung nach deutlich ein. Standardanwendungen sind hier Passwortmanager und Passkeys (ganz egal, ob man Apples Lösung oder eine Drittanbieter-App verwendet) und natürlich auch die Nutzung von Apple Pay.

Wir haben bereits bei der Markteinführung des MacBook Neo darauf hingewiesen, dass Apple seinen Notebooks in Deutschland kein Netzteil mehr beilegt. Amazon bietet hier zwar die Option, gegen rund 20 Euro Aufpreis ein 20-Watt-Netzteil von Apple hinzuzufügen. Es gibt allerdings deutlich günstigere, leistungsfähigere und vielseitigere Lösungen wie das mit drei Anschlüssen ausgestattete 30-Watt-Netzteil von Ugreen, das gerade für 8,97 Euro angeboten wird. Das MacBook Neo kann maximal 30 Watt Ladeleistung nutzen.