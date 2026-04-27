HBO Max jetzt eine Woche kostenlos testen

HBO Max bietet sein Programm seit Januar auch in Deutschland an. Gut drei Monate nach dem Start lässt sich der Videodienst nun über Amazon eine Woche lang kostenlos nutzen. Bei Prime Video werden jetzt sowohl die regulär 11,99 Euro teure Standardversion von HBO Max als auch der für 5,99 Euro im Monat verfügbare werbefinanzierte Zugang jeweils mit einem 7-Tage-Gratiszeitraum angeboten.

Im Zusammenhang mit dem Angebot ist zu beachten, dass das Abonnement nach Ablauf der Probephase automatisch zum gewählten Tarif fortgesetzt wird, wenn es nicht zuvor gekündigt wird. Ansonsten kann das Abonnement von HBO Max jederzeit auf Monatsbasis beendet werden.

Zahlreiche Film- und Serienhits

HBO Max ist der jüngste nennenswerte Neuzugang auf dem deutschen Streaming-Markt. Vor dem Start in Deutschland war ein Teil der von HBO angebotenen Inhalte über den Sky-Ableger Wow Filme und Serien verfügbar. Seit Januar steht das komplette HBO-Programm, darunter alle Staffeln von Erfolgsserien wie „The Last of Us“, „Succession“, „The Pitt“, „The White Lotus“ und natürlich „Game of Thrones“ auch für Nutzer in Deutschland als eigenständiger Videodienst zur Verfügung.

Zum Abonnement von HBO Max gehört auch ein Backkatalog mit Serienklassikern wie „The Wire“, „The Sopranos“ und „Friends“ und ein Filmprogramm, das Titel wie „The Dark Knight“, „Dune“, „The Matrix“ und die „Harry Potter“-Reihe umfasst.

Premium-Tarif nur bei HBO Max direkt

Bei den beiden als Amazon-Channel angebotenen Abo-Varianten von HBO Max muss man sich mit den folgenden Einschränkungen arrangieren. Der Zugriff ist hier jeweils auf maximal zwei Geräte gleichzeitig und die Bildqualität auf Full HD beschränkt. Zudem sind in der Variante „Basis mit Werbung“ keine Downloads enthalten. In der Standardvariante kann man bis zu 30 Filme und Serienfolgen für die Offline-Nutzung herunterladen.

Das umfangreichste Angebot HBO Max Premium lässt sich nur direkt über die Webseite des Videodienstes buchen und kostet dort 16,99 Euro im Monat. Zu diesem Preis darf man auf bis zu vier Geräten streamen, Inhalte in 4K und Dolby Atmos nutzen und hat maximal 100 Downloads zur Verfügung.